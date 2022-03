Corría la década del 60 y todas las polvorientas canchas de Bucaramanga se llenaban de muchachos que jugaban muy bien al fútbol. Dos de ellos eran los hijos de Luis Francisco Díaz y María Lastenia Araque. Norberto, quien era el mayor, y Carlos, el cual nació en las vecindades del barrio San Francisco y cuando tenía 10 años terminó viviendo en la calle novena con carrera 16 cerca a la cancha de Cristo Rey, en pleno barrio Modelo, el cual nos regaló los mejores jugadores de nuestra historia, tales como ‘Cuca’ Aceros, ‘Papo’ Flórez, ‘Mono’ Lastra, ‘Centavo’ Pacheco, ‘Remache’ Garcés y hay uno que para mí fue uno de los mejores jugadores que vi en mi vida y a quien le debo un escrito: ¡Orlando ‘Barrigas’ Álvarez!

Carlos Díaz jugaba en las categorías infantil y luego en juvenil en el Emelec. A sus 14 años se va a vivir al barrio La Universidad en la calle 10 con carrera 26. Por su cercanía a la cancha Marte se iba a jugar las ‘recochas’ muy serias que programaba todos los días ‘Pacho’ Carvajal a las 4 de la tarde en el templo sagrado del balompié santandereano. Una de esas tardes estaba sentado en las graderías y faltaban jugadores, ahí cambiaría su destino para siempre. Unos muchachos le dijeron a ‘Pachito’ Carvajal que ahí estaba un muchacho que venía con un palmarés tremendo, ya que había sido goleador de la segunda categoría con el equipo El Nacional, con el cual tenían un invicto de 54 partidos y él y ‘Barrigas’ habían sido los goleadores de la Liga Santandereana de Fútbol. Carlos era el 9 y Orlando el 10. ‘Pacho’ preguntó ¿cuál es el pollo? Carlos brincó de la gradería al polvoriento suelo y desde ese día el “Pollo” Díaz maravilló al entorno futbolístico que por miles se congregaron a ver los partidos de primera categoría, ya que él con muy corta edad saltó de segunda a primera sin pasar por las categorías intermedia y especial. Su hermano ‘Papo’ ya jugaba con el mejor equipo que tuvo esta región, me refiero al de Telecom dirigido por el peruano Enrique Augurto, quien una tarde notó que faltaba un jugador: ‘Centavo’ Pacheco. ‘Papo’ le dijo a Augurto que ahí estaba su hermano y lo tiraron a la guerra. Esa soleada tarde ‘Pollo’ Díaz sacó lo mejor de su repertorio que incluía túneles, gambetas, chalacas, chilenas y goles. Esa tarde lo vio Carlos Adolfo Riquelme y se lo llevaron para el Bucaramanga. No solo eso, se lo presentó un tiempo después a su paisano César López Fretes, para que lo convocara a la Selección Colombia que él manejaba, pero su indisciplina, el gusto por la noche, las amigas y la cerveza daban al traste con la categoría de su juego. Edgar Chacón lo contrató en Telecom para que trabajara y jugara al lado de su hermano ‘Papo’, quien era un gran zaguero central y había sido capitán del equipo preolímpico de Colombia para clasificar a México. José Luis Mendoza Cárdenas se lo arrebató a Telecom y fue a ‘templar’ al Bucaramanga, pero luego de un par de temporadas, José Luis lo manda para el Ejército y se lo llevan para Barranquilla. El Atlético estaba jugando en Cartagena, pero sus compañeros no lo olvidaban y lo visitaban entre semana. Los cuarteles lo aplacaron un poco y cuando regresó en los primeros años de la década del 70, ya el ‘Pollo’ era otro gallo. Vuelve al Bucaramanga, don Pancho Villegas se lo lleva para el Cúcuta y hasta el médico Ochoa Uribe estuvo a punto de ficharlo para Millonarios, pero la vida le tenía otras cosas por delante. Él era como el ‘Mágico’ González, jugaba por divertirse, por hacer bicicletas, túneles y gambetas. En 1978, Riquelme lo tuvo en su nómina en el Deportivo Táchira. Regresó y una tarde de 1980, en un entrenamiento, le hizo un par de túneles al volante argentino Rubén Carra, éste reaccionó y lo levantó a patadas. Carlos se dio trompadas con él y lo echaron del Atlético, pese a que su tío Alfonso Ducón era directivo del cuadro santandereano. Montó su peluquería en San Alonso y desde entonces vive de este negocio, rodeado del amor de su hogar y de sus dos hijos. Vaya nuestro abrazo grande para uno de los mejores jugadores de esta tierra, crack eterno de los galpones futbolísticos... ¡Carlos ‘Pollo’ Díaz! Chao y hasta la próxima.