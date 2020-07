Podcast: Violencia contra la mujer, el engaño del príncipe azul y la princesa rosada en Bucaramanga

Escuche en este Podcast a mujeres valientes de Bucaramanga. “Quién te quiere te aporrea”. ¿Escuchas o te dicen esta frase? No funciona. No es cierta. No es correcta. No es para ti. No obstante, en Santander se convirtió, en algunos hogares, en norma al momento de entender la relación entre compañeros sentimentales. Se convirtió en referente de control económico en síntoma de una violencia estructural, de un sistema de normas y valores socioculturales que discrimina a la mujer y suscita su sometimiento a cualquier costo, incluso con su vida.