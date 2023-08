Historias de migración: Un emprendimiento que hoy amasa el éxito con tequeños y empanadas en Bucaramanga

Llegó a la tierra cafetera con el plan de tener un restaurante propio, que era a lo que se dedicaba antes de migrar de su país, pero el resultado no tuvo el éxito esperado.

Como era algo que nunca había hecho, buscó videos en Internet y poco a poco, fue perfeccionando la técnica. “Yo vivía en una pieza pequeña y tenía una mesa y ahí, en la mañana, hacía mi masita, yo sola amasaba un kilo, la estiraba y sacaba dos bandejitas.

Luego las metía al congelador y de una vez las publicaba y en la’ tarde rápidamente se vendían”, explica Carlay Pérez.

Hasta ese momento, la emprendedora venezolana no anticipaba el éxito de su emprendimiento que se posicionaba cada vez más. Después de dos años, ya tenía su propio local, máquinas para la elaboración de la masa, había incluido nuevos productos y tuvo que contratar empleados por la gran demanda que generaba.

Actualmente, su negocio está totalmente consolidado y ve en él un futuro próspero y prometedor.

“En temporada alta he llegado a tener hasta cinco empleados:el amasador, el que hace y frita las empanadas, el que me maneja el celular, el que me empaca las bandejas y a veces necesito otra persona que frite para que el otro muchacho se dedique solo a armar las empandas”.

“El producto estrella son los tequeños, pero aparte tenemos deditos de jamón, con queso y bocadlillo y con queso y salchicha. Hacemos miniempanadas de carne, de pollo, de jamón con queso, minifliautas de pollo, de bocadillo con queso, aros de salchicha y rollitos de jamón”.