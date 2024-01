En Isagen sembramos 50 millones de razones en pro de la vida

Desde 2011, Isagen ha plantado semillas de vida bajo la superficie acuática, liberando más de 50 millones de alevinos en el río, el embalse, las ciénagas y afluentes. Este es un relato de cómo la comunidad y la naturaleza pueden danzar al mismo ritmo.

