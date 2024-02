Pódcast | 'Es nueva ola recargada': Luifer Cuello llega con 'Tremenda nota', su nuevo sencillo musical

“Yo siempre me he caracterizado por hacer un vallenato nuevo, con nuevos sonidos. Yo tengo que seguir mi rumbo, ese que de pronto había dejado en algún momento. ‘Tremenda nota’ es una nueva ola recargada, la nueva ola ‘matrix’. Ahí no hay bits de reguetón, hay pases de vallenato. Es una canción moderna al estilo de: Cómo hago pa’ decirle que me gusta y que me mire (...)”, aseguró el cantante.

En menos de una semana, ‘Tremenda nota’ ha superado las expectativas: en plataformas digitales como YouTube, ya supera las ochocientas mil reproducciones, números que demuestran la aceptación por parte de los seguidores.

“Esta canción nace en la ciudad de Montería. Yo estaba haciendo una gira gastronómica con ‘Uff que delicia’, por el departamento de Córdoba. Allá me reuní con Mario Pinedo y Yosue Medellín e hicimos un taller musical, y de ahí nació ‘La Salidita’ y ‘Tremenda nota’. Estamos muy felices con este lanzamiento”, señaló Luifer.

En este nuevo episodio de Solo vallenato, Luifer nos cuenta sobre su inicio en la música, aquella pausa en su carrera como artista vallenato, y su faceta como creador de contenido de ‘Uff que delicia’, donde muestra que su único talento no es el canto, sino que también la cocina.