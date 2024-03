Fotomultas: Trampolín político de Concejo de Bucaramanga

La polémica por el acuerdo que permitiría la entrega del millonario negocio de la sistematización de fotomultas a un ente privado estaría sirviendo para que los concejales se laven las manos y no asuman responsabilidad por aprobar esa posibilidad.

El polémico proyecto de la sistematización de fotomultas fue aprobado en diciembre del año pasado por el Concejo de Bucaramanga. (Foto: Archivo /VANGUARDIA LIBERAL)

El proyecto que había sido radicado ante el Concejo de Bucaramanga por el Partido Liberal y Opción Ciudadana para derogar el acuerdo que le permitió a la Alcaldía de Bucaramanga iniciar el controvertido proceso de selección para entregarle a un privado el millonario negocio de la implementación y operación de las fotomultas en la ciudad, se hundió ayer en su primer debate y generó un cruce de versiones acerca de que la iniciativa estaría siendo usada para hacer política.

La decisión se dio luego de que los mismos corporados que habían presentado la iniciativa votaran en contra de ella, por considerar que las condiciones jurídicas que la rodeaban habían cambiado y luego de que quienes habían señalado que era improcedente y que la habían tachado de ‘cortina de humo’, le hubieran dado el voto positivo al nuevo proyecto.

Específicamente, la votación, que se dio en una sesión llamada conjuntamente entre las comisiones Primera y Segunda del cabildo -las mismas que aprobaron el proyecto que ahora pretendían derogar-, cerró con la aprobación de la ponencia en una de las células de la corporación y el hundimiento en otra.

La votación se cumplió un mes después de radicado el proyecto y tras varios aplazamientos.

Los que votaron negativo (para mantander las fotomultas)

En la orilla de quienes votaron negativo, es decir por hundir el proyecto para derogar las fotomultas, quedaron los concejales liberales, quienes desde que estalló el escándalo de las fotomultas anunciaron el proyecto para derogar la autorización concedida por ellos mismos.



“Si nosotros no votamos positivo era porque no podíamos. La ley establece que un acto administrativo puede ser derogado solo hasta antes de que una demanda en su contra sea admitida y a este proyecto ya lo demandaron y su trámite está en un juzgado. Aprobarlo sería una falta disciplinaria”, aseguró Sonia Navas, una de las autoras.



En este sentido, Navas acusó a los demás concejales de tender otra ‘cortina de humo’, pero en torno a este proyecto.



“Ellos sabían que bajo esas condiciones no se podía votar positivo, la pregunta es, ¿por qué no lo votaron cuando estábamos habilitados para hacerlo? Ellos querían lavarse las manos y hasta la misma jurídica del Concejo les dijo que no podíamos votarlo. Entonces optaron por votar positiva la derogación y quedar como héroes, cuando eso es una mentira porque con los votos nuestros el proyecto se hundía y sabían que no lo íbamos a apoyar así”, agregó.



Vanguardia Liberal consultó con expertos si el argumento de la bancada liberal, que también fue expuesto por l ajurídica del Concejo ante los corporados, tenía validez y aseguraron que sí; además señalaron que si el Concejo hubiera aprobado entraría a ser investigado.





Los que votaron positivo (para derogar acuerdo que permite las fotomultas)

Pese a que desde que el Partido Liberal se anunció que se presentaría un proyecto para derogar las fotomultas, varios concejales señalaron que la iniciativa era improcedente, que no tenía asidero jurídico y de hecho la tacharon de estrategia para que los liberales se ‘lavaran las manos’ por el error cometido inicialmente, esos mismos corporados que cuestionaron a los rojos, votaron positivamente.



“Nos tomó por sorpresa que ellos votaran en contra, porque todos los demás votamos positivo, le dieron ponencia positiva y todos consideramos que era necesario que el proyecto se aprobara”, aseguró Cleomedes Bello, presidente de la corporación.



Precisamente, la ponencia que quedó en manos del concejal y ahora candidato a la Alcaldía, Jhan Carlos Alvernia, y de Sandra Pachón, quien aspira a repetir en la curul, fue positiva y se basó en que el acuerdo estaba siendo aplicado irregularmente en razón a que las facultades se las entregaron al mandatario Luis Francisco Bohórquez y él las delegó.



“Ese fue el punto principal, además tuvimos en cuenta las denuncias sobre un presunto direccionamiento y el hecho de que nunca se socializó con el Concejo la creación de la empresa cuando ese era el compromiso de la jurídica”, explicó Alvernia, quien también fue ponente del proyecto que autorizó esa posiblidad.



Sin embargo, para juristas no tiene sentido el cambio de posición de esos corporados, en vista de que “el proyecto no era procedente porque el Alcalde lo había presentado y solo él podía derogarlo. Así como dijeron inicialmente, la iniciativa no tenía futuro”.





¿Está de acuerdo con la sistematización de fotomultas?

José



Poveda



No estoy de acuerdo porque eso lo están convirtiendo en un negocio.



Gloria Serrano



Estoy en contra, porque esa infracción puede manipularse.



Ricardo Gutiérrez



Estoy en contra. Muchos estacionan mal y solo el de la foto paga.



Wilson Serrano



En contra. La sanción debe ser hecha por un policía.