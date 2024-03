El presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, les respondió a los santanderenos diferentes preguntas sobre el proceso de paz que se adelanta con las Farc, en La Habana, Cuba.

“Esta va a ser una paz sin impunidad”: Santos (Foto: Archivo / VANGUARDIA LIBERAL)

Compartir

“Esta va a ser una paz sin impunidad”: Santos (Foto: Archivo / VANGUARDIA LIBERAL)

Desde líderes de opinión en Santander, hasta twitteros y ciudadanos de a pie que fueron consultados por periodistas de Vanguardia Liberal, le formularon sus preguntas al primer mandatario de la Nación durante el ‘hangout’.

SEBASTIÁN HILLER- DIRECTOR DE VANGUARDIA LIBERAL

¿Usted se dio un plazo de cuatro meses para mirar avances del proceso. Qué va a hacer si llega noviembre y nada ha pasado?



El plazo de cuatro meses que di es razonable para evaluar los avances en los dos puntos que aún quedan por negociar, el de las víctimas y el del fin del conflicto. En ese tiempo tenemos que haber avanzado lo suficiente para continuar. Si seguimos patinando ahí habría una falta de voluntad política y siempre he dicho que si no veo voluntad de la contraparte me paro de la mesa. En los tres meses que me quedan espero que se avance lo suficiente, soy optimista porque se ha avanzado mucho en este mes.





Julián Martínez-twittero

¿Quiénes se benefician con que no se logre el fin del conflicto armado?



Yo creo que en el fondo nadie se beneficia con continuar esta guerra. Pero podría imaginarme que se benefician los carteles de la droga en México porque las Farc ya no ayudarían a combatir el narcotráfico; a los traficantes de armas se les va a acabar un mercado que tienen en Colombia; los que viven de la guerra por razones políicas también se beneficiarían.





Manolo Azuero-columnista

¿Si llega a un acuerdo de paz cómo derrotaría el clientelismo y la corrupción en la contratación?



Si hay un gobierno que ha combatido la corrupción es este. Llevamos más de $35 billones en contratos con infraestructura y no hay un solo reclamo del contratista perdedor por la manera en la que se licitaron. El otro ejemplo es la ola invernal, se dieron $5 billones y no hubo una acusación. Lo que sucede es que la corrupción ha crecido en las regiones mientras que en el Gobierno Central ha venido disminuyéndose.





Ivonne Rodríguez- investigadora

¿No considera una contradicción impulsar en su plan de desarrollo la locomotora minero-energética que va en contravía de las reclamaciones de tierras y al mismo tiempo aprobar la ley de víctimas?



No hay contradicción porque no son excluyentes ni incompatibles, el desarrollo de una minería responsable, y el desarrollo de una agricultura ambientalmente sostenible, con el proceso que se viene adelantando de restituirle a los campesinos la tierra de la que fueron despojados. Llevamos 177 mil hectáreas entregadas a campesinos con títulos.





Martha Velázquez- Directora Fenavi

¿Cuáles son los planes diseñados para que los reinsertados tengan un trabajo productivo?



Ya tenemos una experiencia donde hemos aprendido a reinsertar combatientes. Somos de los países que más experiencia tienen y no va a ser difícil absolver el número bastante menor del que hemos ya desmovilizado y reinsertado que provendría de un acuerdo con las Farc. Estamos hablando con empresarios, muchos ya han contratado desmovilizados, a ellos los hemos capacitado para que sean productivos.





Transeúntes

Karén Gómez: ¿Cuáles son los mecanismos que utilizará para que no exista impunidad?



No va a haber impunidad porque los derechos de las víctimas son sagrados y uno es el de la justicia. No pueden haber esas amnistías que la guerrilla está pidiendo y que le estamos diciendo que no es posible, tienen que someterse a la justicia transicional, tiene que haber investigación, juicio y condenas para los máximos responsables. Se está hablando de un mecanismo de un tribunal especial que se crearía con un acto legislativo que se tramitaría en la próxima legislatura. Esta va a ser paz sin impunidad.



Jesús Lizarazo: ¿Habrá paz sin entrega de armas?



No hay la más mínima posibilidad de que yo acepte una paz donde las guerrillas se queden con las armas. Esa es una condición que puse desde el principio. Es necesario que se cambien las armas por los votos. No puede haber paz mientras las guerrillas mantengan sus armas.





Andra Sécola-twitter: ¿Cuál es el papel de los medios en el proceso?



Este proceso requiere de mucha pedagogía y explicación. El Gobierno tiene una capacidad limitada en ese sentido, entre otras cosas, porque durante la negociación no es conveniente entrar en detalles porque pueden ser malintepretados. Los medios tienen el deber de informar la verdad y de hacer pedagogía para transmitir que la gente entienda la conveniencia de la paz.





Andrés Felipe-twittero: Los índices de respaldo al proceso de paz son cada vez más bajos. ¿Qué va a hacer para aumentarlos?



Lo que sucede es que la opinión pública es escéptica porque las Farc han incumplido muchas veces, también porque no conocen lo que se está acordando, pero cuando yo les hablo y les cuento lo que se está negociando la gente cambia de actitud. Entonces hay que hacer pedagogía.





Alejandra Ramírez - twittera: ¿Qué papel están cumpliendo las víctimas en La Habana?



Por primera vez las víctimas las hemos puesto en el centro de la solución del conflicto, sus derechos son para mí sagrados. Dentro de la justicia transicional, los derechos de las víctimas son a la verdad, reparación, justicia y la no repetición. Hemos enviado delegados de víctimas a La Habana para que expresen como se sentirían ellas en el acuerdo.





Kathy Sogamoso-twittera: Al culminar diálogos ¿Qué pasará con los militares?



Necesitamos unas Fuerzas Militares fuertes. Afortunadamente tenemos Fuerzas Militares cada vez más fuertes pero para mantener el país en paz y para hacer que la paz sea duradera. Necesitamos Fuerzas Militares para continuar dándoles seguridad a los colombianos. Pondremos gran parte de las fuerzas hacia la seguridad ciudadana, a cuidar fronteras a los ciudadanos.





Juan David Castaño-twittero: ¿El Gobierno cumplirá con la refrendación?



Por supuesto que sí. Yo no estaba obligado pero me comprometí con el pueblo colombiano a que los acuerdos serían refrendados. ¿Cómo? Aún no sabemos, pero por supuesto que sí se refrendarán.