No en todas las democracias existe voto en blanco. En algunos países la gente no marca el tarjetón sino se siente identificada con los candidatos que se postularon para esa elección.

Así funciona el voto en blanco para las elecciones territoriales (Foto: Archivo / VANGUARDIA LIBERAL)

En los últimos certámenes electorales que se han llevado a cabo en el país, el voto en blanco ha adquirido cada vez más trascendencia.

No solo en la primera vuelta presidencial del año pasado esa opción electoral obtuvo el 6% de los votos, un resultado sin precedentes en Colombia, sino que para los comicios territoriales que se avecinan diferentes sectores sociales lo están promoviendo.

Y es que el escenario para el voto en blanco en Santander, específicamente en Bucaramanga, se torna favorable.

Según los resultados de la última medición realizada por Invamer Gallup sobre intención de voto para el primer cargo de la capital santandereana, el ‘blanco’ arrasó con un 49,5%, y se ubicó con 20 puntos de ventaja sobre el primer candidato que apareció en el conteo.

Los datos de esa encuesta además mostraron que contrario a lo que está pasando en las demás ciudades del país, esa opción electoral tiene un patrón de crecimiento alto en Bucaramanga.

Precisamente, en comparación a mayo, mes en el que fue realizada la primera medición, la intención a favor del voto en blanco subió más de 12 puntos porcentuales, cuando en las demás ciudades consultadas -Bogotá, Cali y Medellín- disminuyó. Solo en otro caso -el de Barranquilla- aumentó el voto en blanco, pero el rango fue del 1%.

No obstante, y pese a la fuerza que está tomando el voto en blanco en la contienda, aún son muchos los mitos que existen en torno a esta opción electoral, y desde teorías relacionadas con que le suma al candidato con más sufragios a su favor o que no vale para nada cuando es marcado son esbozadas por los ciudadanos.

Vanguardia Liberal le muestra qué es lo que hay detrás de él. (*Las preguntas fueron respondidas con información suministrada por la Registraduría Nacional del Estado Civil).

¿Qué es el voto en blanco?*

El voto en blanco es conocido también como el voto de protesta. La Constitución lo protege y le da capacidad decisiva en una elección.

¿Cómo se vota en blanco?*

Si usted el día de la elección quiere votar en blanco, debe marcar únicamente la casilla o la zona de marcación del voto en blanco.

¿El voto en blanco se suma al candidato con la mayor votación?*

Ese mito es falso. El voto en blanco no se suma al candidato que obtenga la mayor votación en las elecciones. El voto en blanco se contabiliza independientemente, al igual que se hace con los sufragios alcanzados por cada candidato.

¿Si gana el voto en blanco cuándo se realiza la nueva elección?*

La inscripción de candidatos para la nueva elección se realizará dentro de los 10 días calendario contados a partir del día siguiente a la declaratoria de resultados.

¿El voto en blanco se tiene en cuenta para calcular el umbral?*

Sí. El umbral es la cantidad mínima de votos válidos que debe obtener una lista para aplicar la cifra repartidora. Para hallar el umbral, se suman los votos que obtuvo la lista más los votos en blanco, el resultado serán los votos válidos. Luego se calcula el cociente electoral: Se divide el total de votos válidos por el número a proveer por corporación.

¿Qué pasa si vuelve a ganar el voto en blanco?*

Si en la nueva elección llegara a ganar el voto en blanco, quedaría como ganador el candidato que alcanzó la mayoría de votos válidos.

¿Si gana el voto en blanco se repite la elección?*

Para ganar, el voto en blanco debe obtener el 50% más uno de los votos, es decir, debe tener mayoría absoluta. Si es así, por ley la elección deberá repetirse por una sola vez. En el caso de las elecciones unipersonales -Presidente, Gobernador o Alcalde- no podrán presentarse los mismos candidatos. Para corporaciones públicas -Asambleas, Concejos y Juntas Administradoras Locales- no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral.