Alcalde de Bucaramanga pidió a la Contraloría archivar procesos en su contra

Rodolfo Hernández asegura que las denuncias en contra de su administración son noticias falsas con fines electorales por cuenta de los politiqueros corruptos.

El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, le pidió a los diferentes órganos de control “no extender” más las investigaciones en contra de la administración municipal. (Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL.)

En una misiva dirigida al contralor municipal de Bucaramanga, Jorge Gómez Villamizar, el alcalde de la ciudad, Rodolfo Hernández le solicitó al jefe del ente de control fiscal “no extender” los procesos que adelanta la entidad en su contra.

Según el Alcalde, las denuncias interpuestas en su contra no tienen ningún fundamento por lo tanto no tiene sentido que la Contraloría continúe indagando al respecto de las mismas.

‘Demanda sin sustento’

Aunque no hace referencia a los procesos concretos que pide que sean archivados, el mandatario local menciona el caso de la demanda interpuesta por Vitalogic contra la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga, Emab, y la Alcaldía, por la no adjudicación a su nombre del millonario contrato que tenía como objeto el tratamiento de residuos sólidos con nuevas tecnologías en la ciudad.

“La demanda que pusieron los proponentes contratistas de la Emab, no tiene sustancia alguna y cito para demostrarlo el concepto del exmagistrado de la Corte Constitucional doctor Lafont quien destaca que los aspirantes a ese contrato no cumplieron con la totalidad de los requisitos exigidos y que, según el manual de contrataciones correspondía declarar desierto el proceso”, se lee en la misiva del Alcalde.

En el mismo sentido, Rodolfo Hernández asegura que cuenta con todas las pruebas para demostrar la transparencia del proceso de adjudicación que al final fue declarado desierto.

“Más allá de que nuestra Gestión ha actuado de acuerdo a derecho. Y que no existe ninguna apreciación de ningún contratista que pueda estar por encima de la Ley, como Alcalde de Bucaramanga y responsable de esta Gestión, pongo a disposición de los organismos de control, la evidencia, la prueba incuestionable que desmiente todas esas denuncias”, agrega Hernández Suárez en la carta.

Contraloría sin injerencia

Ante la solicitud elevada por el Alcalde, el contralor Jorge Gómez Villamizar aclaró que el ente de control no tiene injerencia en el proceso penal que adelanta Vitalogic contra el municipio.

“Es que el tema Vitalogic, que no está mencionado en la comunicación, la demanda fue admitida el pasado mes de febrero por el Tribunal Administrativo de Santander y yo solo solicité ser aceptado como ‘Coadyuvante’, pero el Tribunal no ha dicho nada. Ese es un proceso en el que la Contraloría no tiene injerencia”, aclaró Gómez Villamizar.

Sin embargo, el Contralor volvió a cuestionar los ‘enredos’ alrededor de la demanda de Vitalogic.

“En esta demanda es donde el mismo abogado que conceptuó a favor de Vitalogic en la licitación es el que es fue contratado por la Emab para defenderla... parece un chiste que le puede costar al municipio una millonaria suma. Por eso yo dije que éste caso es más protuberante que el de Odebretch que según la Fiscalía calcula coimas de $84.000 millones y aquí la expectativa es 8 veces más”, agregó Jorge Gómez Villamizar.

La demanda

Tras no llegar a ningún acuerdo en la fase de conciliación ante la Procuraduría, el pasado mes de enero la Unión Temporal Vitalogic RSU, demandó por $579 mil millones a la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga, Emab, por la fallida licitación del contrato de tratamiento de residuos sólidos de la ciudad a través de nuevas tecnologías.