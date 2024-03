Congresistas santandereanos se oponen a proyecto para ampliar el periodo el presidente Iván Duque

Desde el liberalismo, hasta el Centro Democrático, partido de gobierno, los congresistas santandereranos rechazaron el proyecto de Acto Legislativo que pretende ampliar el periodo Iván Duque por dos años más por cuenta de la pandemia.

Archivo / VANGUARDIA

Compartir

Archivo / VANGUARDIA

Según los legisladores del departamento, la iniciativa que se está anunciando en el Congreso es abiertamente inconstitucional y va en contra del desequilibrio del poder del Estado.

“No apoyamos ese proyecto de ley, es un atentado en contra de la democracia y un golpe de estado disfrazado de ley”, indicó el representante de la Alianza Verde, Fabián Díaz.

Postura similar presentó el senador Liberal, Horacio José Serpa quien se opuso al cambio de reglas electorales justo antes de la campaña.

“Los congresistas fuimos elegidos por cuatro años y no por seis años. Esa discusión no tiene presentación para ampliar este periodo constitucional. Eso es engañar a los electores, burlarse de la gente, jugar con los colombianos. Es una prórroga gratuita e inmerecida. Colegas congresistas, las reglas del juego no se cambian en medio del partido”, consideró el líder ‘rojo’.

Por su parte, el también senador Liberal, Miguel Ángel Pinto, aseguró que este proyecto no tiene presentación alguna y viola todas las normas constitucionales, que el propio partido Liberal impulsó en el 91.

“Debemos rechazar de manera unánime este proyecto de Acto Legislativo, que entre otras cosas, no tiene presentación cuando es para favorecer a los mismos que hoy tienen su curul en el ejecutivo y el Congreso de Colombia, transgrediendo jurisprudencias vigentes de la Corte Constitucional”, acotó Pinto Hernández.

“Cortina de Humo”

Para el senador de Cambio Radical, Richard Aguilar, este proyecto es una “cortina de humo” que se presenta cada cuatro años, justo antes de las elecciones, pero que es abiertamente inconstitucional.

“No estoy respaldando ese proyecto. ¡Eso es un refrito que siempre aparece en campaña! Viola todo el orden Constitucional”, indicó Aguilar Villa.

A pesar de la posición del senador Aguilar, el representante de Cambio Radical, Ciro Fernández, anunció que solo hasta después de Semana Santa, la colectividad vargallerista tomará una decisión con respecto al proyecto de Acto Legislativo de ampliar el periodo del presidente Iván Duque.

“Ayer precisamente hubo una reunión de bancada y quedamos de tomar esa decisión en la bancada que se hará después de Semana Santa”, explicó Fernández.

Uribismo en contra

Pero no solo los partidos de oposición o independientes, se manifestaron en contra de la polémica iniciativa legislativa. Desde las toldas del Centro Democrático, partido del presidente Iván Duque, también se mostraron abiertamente en contra de la ampliación del periodo del presidente Iván Duque.

Para el representante uribista, Óscar Villamizar, esta iniciativa es un atentado contra la democracia.

“Este es un proyecto que no es de autoría del Centro Democrático. Es un proyecto que apoya el partido Conservador, la U y Cambio Radical. No estoy de acuerdo con la ampliación de los periodos, siento que de verdad se cambian las reglas de juego a mitad de partido y no voy a ser cómplice a este a este atentado a la democracia. Creo que lo que debemos hacer, si queremos continuar en este ejercicio político es reelegirnos y hacer un buen trabajo”, señaló Villamizar Meneses.

Oposición incendiaria

A su turno, el representante del Centro Democrático, Edwin Ballesteros, además de rechazar el proyecto de Acto Legislativo, también señaló a los partidos de oposición de querer “incendiar” a las instituciones del Estado.

“El mayor vocero del partido y de la democracia es el presidente Iván Duque y él siempre ha dicho que su periodo termina el 7 de agosto del 2022. No quiere que su periodo se amplíe. Ahora bien, lo que me preocupa es la actitud de la oposición liderada por el señor Gustavo Petro que está aprovechando este proyecto, proyecto que presentan cada cuatro años antes de las elecciones, para convocar a marchas contra el Congreso, contra el legislativo y querer incendiar el Palacio de Justicia”, señaló Ballesteros Archila.

Según el congresista uribista, la oposición quiere atacar al gobierno Duque tras los buenos resultados que ha mostrado la Presidencia de la República con su Plan Nacional de Vacunación que ya superó el millón de colombianos vacunados en el país.

El proyecto

La reforma constitucional fue presentada por un grupo de representantes a la Cámara de partidos de gobierno (Centro Democrático, Conservador y la U) e independientes de Cambio Radical y hasta Partido Liberal, entre ellos Armando Zabaraín, Milena Jaraba, Buenaventura León, Nidia Marcela Osorio, Camilo Arango, José Eliécer Salazar, Félix Chica y Liliana Benavides, entre otros.

El primer gran cambio es un parágrafo transitorio al artículo 314 de la Constitución Política, en donde se señala que: “El presidente de la República y la vicepresidente elegidos el 17 de junio de 2018 ejercerán sus funciones hasta el 7 de agosto de 2024, año en el cual se realizará la elección correspondiente”

Se precisa además en ese parágrafo que la extensión del mandato es también para los actuales senadores y representantes, “los próximos comicios para elegir los miembros del Congreso de la República se realizarán en el año 2024 y su periodo se iniciará el 20 de julio del mismo año, hasta tanto los actuales ejercerán sus funciones”.

El segundo gran cambio es que el periodo del presidente y vicepresidente de la República, alcaldes, gobernadores, senadores, representantes, concejales, diputados, ediles y funcionarios como contralor general, fiscal general, procurador general, registrador nacional y los magistrados del Consejo Nacional Electoral, serán elegidos para un periodo de cinco años.

Un artículo más plantea que por un periodo de diez años los congresistas no se les reajustará el salario, esto con el fin de que los ingresos de los sueldos bajen. También se señala que la elección del alcalde de Bogotá tendrá dos vueltas en caso que no haya que alcance más del 40% de los votos en la primera votación.

Los periodos de los magistrados de las altas cortes pasarán de 8 a 10 años.

Los firmantes

Armando Zabaraín (Conservador),

Milene Jarava (La U),

Buenaventura León (Conservador),

Nidia Marcela Osorio (Conservador),

Camilo Arango (Cambio Radical),

José Eliecer Salazar (La U),

Félix Chica (Conservador),

Liliana Benavides (Conservador),

Alonso José del Río (La U),

Mónica Valencia (La U),

Juan Diego Echavarría (Liberal),

Hernán Estupiñán (Liberal),

Teresa Enríquez (La U),

Felipe Muñoz (Conservador)