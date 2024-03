Concejales de Bucaramanga insisten en militarizar la ciudad para afrontar la inseguridad

Los cabildantes de Bucaramanga exhortaron a la administración municipal para poner a patrullar a la Policía Militar para reducir la inseguridad.

Archivo / VANGUARDIA

Compartir

Archivo / VANGUARDIA

Ante el aumento de los índices de inseguridad en la ciudad en los últimos meses, desde el Concejo de Bucaramanga le pidieron a la administración de Juan Carlos Cárdenas militarizar la ciudad.

Para el concejal del partido Liberal Francisco González, el acompañamiento de la Policía Militar es una de las estrategias más efectivas para reducir el crimen en la ciudad.

“Para nadie es un secreto que desafortunadamente en nuestro país los delincuentes respetan mucho más al Ejército que a la Policía. Yo no estoy diciendo que militaricemos a Bucaramanga. No, hay unas figuras legales que permiten el apoyo de la Policía Militar específicamente para hacer patrullajes y controles en algunos sitios. No estoy diciendo que hagamos requisas para mirar al consumidor, no. Estoy hablando de establecer unos planes importantísimos de puntos críticos”, señaló el cabildante ‘rojo’.

En la misma línea, el concejal del Mais, Nelson Mantilla, señaló que el acompañamiento de la Policía Militar es fundamental para atacar el crimen en las zonas más vulnerables de la ciudad.

“Hemos enviado un oficio a la Quinta Brigada solicitando el acompañamiento urgente de la Policía Militar. Pero me informa el Coronel que es en los consejos de seguridad municipal donde se tratan los temas y son ustedes los que tienen la competencia legal y constitucional para pedir el acompañamiento de la Policía Militar. Por eso le pedimos respetuosamente al Alcalde que nos escuche y nos apoye, la ciudad clama esa urgente necesidad del apoyo de la Policía Militar en los corregimientos del municipio”, indicó Mantilla Blanco.

Según los cabildantes, en las estadísticas del Observatorio del Delito, no está el reporte consolidado de hurtos a celulares, hurto a bicicletas o el fleteo.

Policía militar, en las calles

Por su parte, José David Cavanzo, secretario del Interior de Bucaramanga, aseguró que el municipio ya viene recibiendo el acompañamiento de la Policía Militar para tareas estratégicas.

“Ya contamos con el apoyo del Ejército permanentemente, acompañando y respaldando permanentemente a la Policía Nacional, como son las funciones constitucionales. Ellos están atendiendo los puntos críticos. La Policía Militar acompaña además todos los operativos del grupo especial migratorio y acompaña al Norte de la ciudad”, aseveró Cavanzo.