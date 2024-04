Imputan cargos contra el alcalde de Puerto Wilches, José Elías Muñoz, por acoso sexual

Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía 3 de Atención Penal Integral a Víctimas de Barrancabermeja le imputó cargos al alcalde de Puerto Wilches, José Elías Muñoz, por acoso sexual.

José Elías Muñoz, alcalde de Puerto Wilches.

El pasado 18 de marzo fue llevada a cabo la audiencia de imputación de cargos en contra del alcalde de Puerto Wilches, por el partido Liberal, José Elías Muñoz, quien es acusado de acosar sexualmente a una funcionaria de la administración municipal.

En la diligencia judicial que se llevó a cabo de manera virtual, el mandatario local no aceptó los cargos que le endilgó la Fiscalía, por lo que el proceso penal en su contra continúa.

Si bien la Fiscalía no solicitó medida privativa en contra de José Muñoz, el alcalde no podrá vender ninguna de sus propiedades hasta tanto no haya un fallo de fondo.

Imputación de cargos contra el alcalde de Puerto Wilches, José Elías Muñoz.

Otros escándalos

Pero, este no es el único escándalo alrededor del nombre de José Elías Muñoz. En el marco de la pasada campaña electoral comenzó a circular en redes sociales la copia del que sería un aparte de la declaración juramentada entregada por Hernán Darío Estrada, alias ‘Satanás’, exmiembro de un grupo paramilitar en el Magdalena Medio, en la que señalaba al alcalde de Puerto Wilches, José Elías Muñoz Pérez, de supuestamente haber dado la orden para asesinar a dos líderes sociales del municipio santandereano, cuando fungió por primera vez como mandatario local.

La filtración de dichos documentos se habría confirmado el mismo día de elecciones, 29 de octubre, cuando el propio ‘Satanás’, detenido en la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Girón, publicó un video en el que corrobora que todo lo que se había filtrado en redes en contra de José Muñoz era cierto. Incluso, reveló que el abogado Leonardo Fabio Vásquez le había ofrecido dinero para que cambiara su versión y dejar sin sustento jurídico el proceso penal contra el hoy alcalde.

“Todo lo que aparece en dicha indagatoria es cierto, confirmado. Hay otros testigos, miembros de la organización en la que yo trabajaba y militaba. Incluso, el señor Leonardo, abogado de ‘Pato Feo’, estuvo ofreciendo dinero, haciendo diligencias, trampas, para que yo dijera que ese expediente era falso para poder desmentirlo después en una fase de juicio”, señala Hernán Darío Estrada, quien en la misma grabación insiste en que hay más testigos que corroboran su versión.

Al ser consultado por esta redacción, el abogado Leonardo Fabio Vásquez, defensa del alcalde electo José Elías Muñoz, negó haberle ofrecido dinero o alguna otra dádiva a Estrada y aseguró que todo se trata de una red de falsos testigos con el fin de extorsionar a su apoderado.

“Yo no le ofrecí nada a ese señor. Él fue el que nos buscó para advertirnos que esas declaraciones que estaban publicando en redes sociales eran espurias y manipuladas. Incluso él fue el que nos pidió cita a mi defendido y a mí”, aseguró Vásquez.

El alcalde de Puerto Wilches, José Elías Muñoz, es señalado por un exlíder paramilitar de haber ordenado el asesinato de dos líderes de ese municipio.

Para soportar su defensa, el abogado le suministró a Vanguardia dos audios con las grabaciones de unas llamadas telefónicas en las que se escucha a alias ‘Satanás’. Según el abogado, las llamadas tuvieron lugar semanas antes a las elecciones.

Leonardo Fabio Vásquez también es el abogado defensor del alcalde Muñoz en el proceso penal por acoso sexual a una funcionaria del despacho municipal.