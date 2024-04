“Petro debe respetar las leyes y las instituciones”: senador José Alfredo Marín

El senador santandereano, José Alfredo Marín, uno de los congresistas que hundió la reforma a la salud, criticó la postura del presidente Petro tras el archivo del proyecto y lo exhortó a respetar las instituciones.

José Alfredo Marín, senador del partido Conservador.

Compartir

El senador santandereano por el partido Conservador, José Alfredo Marín, criticó las más recientes actuaciones que ha llevado a cabo el gobierno de Gustavo Petro, que, tras el archivo de la reforma a la salud en el Congreso, amenazó con llevar a cabo la transición del sistema de “golpe”, comenzando con la intervención de las dos EPS más grandes del país.

Además: Así se hundió la reforma a la salud del Gobierno Petro en el Senado de la República

Para Marín, quien fue uno de los nueve congresistas que hundió el proyecto de reforma a la salud en la Comisión Séptima, el presidente se está equivocando al imponer la reforma por las vías de hecho, por lo cual lo instó a respetar las leyes y las instituciones.

Por el contrario, el senador conservador volvió a invitar al Gobierno a concertar con todos los partidos y la comunidad activa un nuevo proyecto de ley que “sí solucione” los problemas del sistema de salud de Colombia.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Qué viene tras el archivo de la reforma a la salud?

Con el archivo de la Reforma a la salud, se debe iniciar a buscar un diálogo y consenso con el Gobierno nacional, para que escuche y sean tenidas en cuenta todas las propuestas de los actores del sector salud y en general de los ciudadanos.

¿Si es necesario reformar el sistema de salud del país?

Después de meses de estudio de las mesas técnicas y audiencias públicas, es claro que hay falencias en el sistema, por eso buscamos una reforma concertada que dé una solución a las necesidades que aquejan al sector.

¿Hay disposición de los senadores que archivaron la reforma en concertar un nuevo proyecto futuro?

Sí, yo creo que está toda la disposición para buscar soluciones y se pueda organizar una reforma que realmente sea una solución.

Gustavo Petro Urrego, presidente de la República.

Desde su punto de vista, ¿cómo ve las actuaciones que ha emprendido el Gobierno para intervenir las EPS del país, justo en el momento que hundían la reforma?

El superintendente de salud ha intervenido dos EPS en los últimos días. Considero que esa decisión se obedece a criterios objetivos y jurídicos .

Nuestro llamado es a que esta intervención no perjudique la prestación de los servicios de salud y que las EPS intervenidas avancen en la mejora de su funcionamiento.

¿Qué piensa de la advertencia que hace el presidente de que “ahora la transición de la salud será de golpe”?

Me parece que no es el tono ni la postura que el presidente debe tomar. No es prudente por el bien del país. No se debe generar más caos ni incertidumbre. Se debe respetar las leyes y las instituciones. Insisto, el camino debe ser el diálogo y la concertación.