Alcalde de Puerto Wilches negó denuncia de acoso y aseguró que es víctima de un complot político

José Elías Muñoz, alcalde de Puerto Wilches negó haber acosado a funcionaria y aseguró que todo se debe a un complot en su contra orquestado por la Personería de ese municipio en 2018.

El alcalde de Puerto Wilches, José Elías Muñoz, es señalado por un exlíder paramilitar de haber ordenado el asesinato de dos líderes de ese municipio.

Compartir

Tras la imputación de cargos en su contra por presuntamente haber acosado sexualmente a una funcionaria de la Alcaldía, el mandatario de Puerto Wilches, José Elías Muñoz rompió el silencio y aseguró que todo se debe a un complot político en su contra.

Además: Imputan cargos contra el alcalde de Puerto Wilches, José Elías Muñoz, por acoso sexual

“A mí me eligieron fue para trabajar y eso he venido haciendo en mis periodos como Alcalde. Recibí un municipio endeudado en cerca de $60 mil millones y al día de hoy hemos reducido la deuda a solo $20 mil millones. No he acosado a nadie, como lo quieren hacer ver”, aseguró Muñoz.

Según la defensa del mandatario local, la denuncia de acoso sexual en contra de Muñoz obedece a un falso proceso orquestado desde la Personería municipal en 2018 por no acceder a unos chantajes de la Personería para la época de los supuestos hechos.

“Estamos indignados con lo que la corrupción desterrada de Puerto Wilches ha hecho. No solo fabrican testigos desde la cárcel (como ocurrió en la pasada campaña) sino que habían fabricado una denuncia. La publicación del comunicado ya está en conocimiento de la fiscalía y nos encontramos redactando las denuncias contra las personas involucradas”, explicó Leonardo Fabio Velásquez, abogado del alcalde.

El comunicado

La defensa de Muñoz se refiere puntualmente al comunicado publicado este viernes 5 de abril por Walter Daniel López, representante legal del portal Debate Político, en el que asegura que todo el proceso penal en contra de José Elías Muñoz es producto de un montaje en contra del mandatario local orquestado por un exalcalde de Puerto Wilches (familiar de la funcionaria presunta víctima de acoso sexual), quien los habría contactado para atacar a Muñoz.

“Recibí una llamada de la señora Díaz quien me citan es un sindicato del municipio de Barrancabermeja para exponerme un caso de un presunto acoso sexual que le había sucedido a ella por parte del Alcalde de ese entonces José Elías Muñoz, subo la noticia en mi página de la revista Debate Político y me contacta un excandidato a la Alcaldía el cual da la orden de atacar al José Elías Muñoz, llego al municipio de Puerto Wilches y me recibe el personero de ese entonces y me expone el caso, de ahí me doy cuenta que es un presunto concierto para delinquir y salgo a de esa oficina y hago una investigación exhaustiva y me dio cuenta que la denuncia que hizo la señora fue porque presuntamente no se cumplieron unos compromiso, junto al personero de ese entonces, hace el montaje para dañar la imagen del señor alcalde José Elías muñoz”, se lee en el comunicado.

Comunicado de la Revista Debate Político.

Del mismo modo, el representante legal de la revista le pidió a la Fiscalía que dicha declaración sea tenida en cuenta en el proceso penal que decidió dar apertura en contra del alcalde de Puerto Wilches.

La imputación

El pasado 18 de marzo fue llevada a cabo la audiencia de imputación de cargos en contra del alcalde de Puerto Wilches, por el partido Liberal, José Elías Muñoz, quien es acusado de acosar sexualmente a una funcionaria de la administración municipal.

En la diligencia judicial que se llevó a cabo de manera virtual, el mandatario local no aceptó los cargos que le endilgó la Fiscalía, por lo que el proceso penal en su contra continúa.