Alcalde Jaime Beltrán lanza propuesta de Ciudad Región, antes que Distrito Metropolitano

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Beltrán insistió en la necesidad de abrir la discusión sobre la conformación de un nuevo modelo de integración urbana y administrativa para mejorar la calidad de vida y la competitividad de los municipios del área metropolitana y cercanos.

Jaime Andrés Beltrán Martínez, alcalde de Bucaramanga.

En su intervención en la asamblea externa de Prosantander el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, exhortó a los demás municipios del área, congresistas, empresarios y sociedad civil, a profundizar la discusión sobre la posibilidad de adoptar un nuevo modelo de integración administrativa y política que integre a varios municipios.

Beltrán insistió en que hay que seguir hablando sobre la idea de crear el Distrito Metropolitano, a través del cual no solo poder tomar decisiones políticas concertadas sino además apalancar recursos para el desarrollo territorial, pero fue más allá y planteó que antes se debería comenzar a hablar del concepto de Ciudad Región.

Según la hipótesis de Beltrán, con el desarrollo de este modelo territorial se podrían mejorar las condiciones de la población afectada por la pobreza multidimensional, la competitividad y mejorar la calidad de vida de los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga.

“Bucaramanga necesita hablar de Ciudad Región para luego empezar a hablar de Distrito Metropolitano, ya tenemos varios senadores y representantes que tienen esa misma visión, sé que políticamente no es rentable, no es políticamente correcto dentro de una visión estructural política, pero es que si seguimos pensando solo en la visión política, no vamos a avanzar en la región”, señaló el alcalde.

Uno de los sectores a potencializar con una estructura de Ciudad Región y luego de Distrito Metropolitano, según Beltrán, será el mejoramiento de la calidad de vida de los bumangueses a través del mejoramiento del índice de espacio público por habitante.

“Queremos pasar de cuatro metros cuadrados de espacio público por habitante a 15 en Bucaramanga. En la actualidad tocaría desbaratar la ciudad y volverla a armar, pero si empezamos a hablar de la ciudad como un distrito metropolitano los metros cuadrados se me amplían, por eso, no podemos seguir hablando de Bucaramanga solo como la meseta”, agregó el mandatario local.

Para poder crear alguno de estos modelos de integración territorial se tiene que aprobar un proyecto de acto legislativo, es decir, modificar la Constitución para integrar la nueva distribución política. Para que un acto legislativo se convierta en realidad, deberá ser aprobado en ocho debates por el Congreso de la República.