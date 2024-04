Tribunal admite demanda de nulidad electoral contra el alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez

El Tribunal Administrativo de Santander aceptó abordar la demanda de nulidad electoral contra el actual alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez, elegido para el periodo 2024 - 2027.

Demandan nulidad electoral de José Fernando Sánchez como alcalde de Floridablanca.

La magistrada Carolina Arias Ferreira admitió la demanda de nulidad de la elección de José Fernando Sánchez como alcalde de Floridablanca, por supuesta financiación irregular de su campaña a la alcaldía en las elecciones territoriales del 2023.

Según el demandante, Jesús Orlando Tangarife, Sánchez habría violado las normas electorales y la ley la haber financiado con recursos propios y de su tío, César Augusto Sánchez, su campaña en la pasada contienda electoral, a pesar de que ambos están siendo objeto de investigaciones penales.

“La elección declarada mediante el acto demandado va en contravía de lo establecido en el numeral 5 del artículo 27 de la Ley 1475 de 20111 , y los artículos 4, 109 y 258 Constitucionales2 , lo anterior por cuanto la campaña electoral del demandado, estuvo financiada con aportes provenientes del mismo candidato y de su tío, el señor César Augusto Sánchez Quintero, quienes en este momento se encuentran siendo investigados penalmente por delitos contra la administración pública, por lo cual considera que el acto que declaró la elección demandada se torna en irregular, por vulnerar las normas en que debería fundarse”, se lee en el acto de admisión de la demanda.

Sánchez se defiende

A través de su abogada apoderada, José Fernando Sánchez desestimó la demanda en su contra afirmando que dicha querella carece de sustento jurídico toda vez que las donaciones que recibió su campaña por parte de sus familiares fueron en especie y no en dinero o productos bancarios.

“En el proceso electoral se reportó una información parcial sobre los ingresos y gastos la cual, al ser contrastada con la realidad financiera con posterioridad a la contienda electoral, se determinó que los ingresos aportados por los familiares fue en especie y no bancarizados, los cuales se materializaron en los pagos efectuados directamente a terceros prestadores o suministradores de bienes y servicios; todo ello se evidencia en el «Anexo 8.1 Código 101 con No. De Radicación Cuentas Claras: 31452F5AAL163818 de fecha 29-11-2023, el cual es el único registro oficial y definitivo del Aplicativo Cuentas Claras perteneciente al candidato José Fernando Sánchez Carvajal», en donde no se registra aporte ni del demandado, ni del señor César Augusto Sánchez Quintero, luego en su criterio «no acontece la violación de la norma en los términos interpretativos del demandante»”, alega la defensa de José Fernando Sánchez.

Demanda contra José Fernando Sánchez

A pesar de haber admitido la demanda, la magistrada del caso no concedió la medida cautelar elevada por el demandante en la que solicitaba la suspensión provisional de Sánchez como alcalde de Floridablanca, hasta que no se de un fallo de fondo.

Con esta demanda los cuatro alcaldes del área metropolitana quedaron enfrentando demandas de nulidad electoral, solo que en el caso de Floridablanca es el único en el que no se trata de doble militancia como Bucaramanga, Piedecuesta y Girón.