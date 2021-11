A plenarias del Congreso ley que subsana errores en creación de Minciencias

La iniciativa, que fue discutida en Comisiones Sextas, tuvo como ponente al presidente de la célula de Senado, Carlos Andrés Trujillo, quien precisó que “tenemos una enorme convicción que más ciencia, la tecnología y la innovación será lo que nos ubique en el futuro y será lo que nos dé la oportunidad de cambiar la vida ahora que tanta reflexión hemos hecho a causa de la pandemia, cuando el covid-19 nos arrinconó no solo a los colombianos sino al mundo entero y solo en la ciencia encontramos la solución a través de la vacuna”.

Entre las consideraciones de la Corte para tumbar la ley en su momento es que la misma, es decir la propuesta de crear un ministerio, no debió ser iniciativa del Congreso sino del Congreso, lo cual se intentó corregir en su momento por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, pero ya se había improcedente.

Trujillo indicó además que “queremos encomendarle al ministro que se construya la plataforma para que Colombia sea un país líder no solo en la región, sino en el mundo y podamos avanzar todos los días para ser competitivos en los temas de ciencia, tecnología e innovación”.

El senador precisó que no se afectarán los proyectos tecnológicos y de innovación que ya están en marcha por parte del Ministerio de Ciencia, ya que la Corte dejó viva esta entidad hasta tanto, en un periodo de dos años, el Congreso vuelta a tramitar esta ley, “subsanando esta situación que se presentó y que dio origen a la inexequibilidad de la ley, no se traumatizará ningún proceso o proyecto de los que se vienen adelantando, no habrá ninguna intranquilidad de los servidores públicos adscritos al Ministerio y se garantizará el normal desarrollo de todos los procesos que se vienen adelantando”.