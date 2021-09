Las nuevas diferencias entre ambos arrancaron con el cuestionamiento del expresidente a Quintero al criticar que no le interesa la seguridad de la ciudad, al punto que le sostuvo que si él fuera presidente tomaría acción sin pelear con los mandatarios locales.

Uribe así lo expresó en un foro con militantes del partido Centro Democrático y luego en Twitter, “yo tendría en una ciudad como Medellín, en el Valle de Aburrá y en todas partes, redes de informantes y la fuerza pública estaría en la calle, estaría decomisando toda la droga y enfrentando la inseguridad con toda determinación”.

Lea también: Iván Duque considera “inviable” la amnistía general propuesta por Álvaro Uribe.

El alcalde Quintero le respondió que: “A mí que no me venga a decir el expresidente Uribe que no nos preocupa la seguridad, cuando tenemos una reducción del 40% en los homicidios con respecto al gobierno anterior y del 20% en el hurto, cuando estamos trabajando todos los días con el apoyo de la tecnología, de la Fiscalía y de la Policía para capturar a los delincuentes”.

Y expresó además que Uribe lo que pretende es que se vuelva a la época cuando promovió “las Convivir, los falsos positivos y la Operación Orión”.

La pelea continuó con la respuesta de Uribe, que indicó que “se comprende que el alcalde de Medellín para todo sea un insulto o una infamia, qué se le puede pedir en seguridad si lo ayudaron a elegir los combos violentos. ¡Qué se le puede pedir en honestidad si tiene el compromiso de obtener rentas corruptas de la contratación!”.

Y apuntó además que “una circunstancia de mi vida es que yo he sido totalmente honorable en el manejo de los recursos públicos. Ahí están mi paso por la Gobernación de Antioquia, por EPM y por la Alcaldía de Medellín, y están las obras gigantes de Antioquia en las que estuve vinculado en el aeropuerto, el Metro y la represa de El Peñol, con total honorabilidad”.

Aunque esta disputa entre el alcalde y el expresidente no terminará, por ahora Uribe bloqueó de su cuenta de Twitter a Quintero.