El Gobierno Nacional expidió el decreto 580 del 2020 mediante el cual faculta a las administraciones locales para que se si así lo desean, incrementen los subsidios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Según el acto administrativo, los municipios y distritos podrán asignar a favor de los suscriptores residenciales de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, subsidios máximos 80% del costo del suministro para el estrato 1; 50% para el estrato 2 y hasta 40% para el estrato 3, en la medida en que cuenten con recursos para dicho propósito.

En la actualidad el estrato 1 tiene un subsidio del 70%; el estrato 2 del 40% y el estrato 3 del 17%.

Alcaldes deberán decidir

Así mismo el Decreto determina que será responsabilidad de cada uno de los alcaldes decidir si adoptan o no los incrementos en los subsidios de los estratos 1, 2 y 3.

“Para el efecto, los concejos municipales deberán expedir, a iniciativa del respectivo alcalde municipal o distrital, los respectivos acuerdos transitorios que implementen esta medida”, dicta el acto administrativo.

Pago total de las facturas

Del mismo modo, el decreto 580 da vía libre para que las administraciones, si así lo desean asuman el costo total o parcial de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de los usuarios, hasta el 31 de diciembre próximo.

“En aquellos casos en que las entidades territoriales decidan asumir total o parcialmente el costo de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, dichas entidades deberán girar a las personas prestadoras la parte correspondiente de la tarifa que haya sido asumida por el ente territorial respectivo, por cada uno de los suscriptores y/o usuarios beneficiarios de la medida, y suscribirán los actos y/o contratos que se requieran a tal efecto”, dicta la norma.

