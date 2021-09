La Alcaldía de Bucaramanga no envió al concejal Jaime Beltrán la información correspondiente al plan de medios de la administración, aunque el pedido lo haya hecho un juzgado.

A pesar de que el pasado 24 de septiembre el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga abrió incidente de desacato al alcalde Juan Carlos Cárdenas Rey, por no acatar el fallo de una tutela interpuesta por el concejal Jaime Andrés Beltrán, la administración aún no emite respuesta al cabildante ni al juzgado.

Beltrán solicitó al alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, a través de un derecho de petición, información relacionada con el plan de medios de la administración.

Sin embargo, la Alcaldía habría enviado un enlace digital para que el cabildante buscara la información requerida, lo cual no generó la conformidad de Beltrán e interpuso una tutela.

La acción falló a favor del concejal y el juzgado ordenó a la Alcaldía remitir la información solicitada en formato físico.

La respuesta de la Alcaldía

César Castellanos, secretario Jurídico de la Alcaldía de Bucaramanga, sostuvo que la documentación sería enviada ayer al mediodía. Sin embargo, el concejal aseguró que no fue así. “El derecho de petición lo respondimos con los documentos que están en el Secop II. No es culpa nuestra que el concejal no sepa usar la plataforma”, indicó Castellanos.

El pedido

El concejal Jaime Andrés Beltrán le solicitó al alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, la información relacionada con el plan de medios de la administración local, toda vez que, según el cabildante de la oposición, se habría hecho inversión constante para publicaciones.