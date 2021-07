“Proceso transparente”

Pelea en redes

“Continúan los agravios, insultos y sobre todo la ignorancia del diputado Ferley Sierra en temas públicos. Es de vital importancia enseñarle al exprofesor que la competencia de la Asamblea no llega al nivel de presionar adjudicaciones”, contestó Mejía.

Riesgo en la calificación

Según advirtió el expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros Rodrigo Fernández, si bien la aplicación de los pliegos tipo permitió que el millonario proceso licitatorio tuviera pluralidad de oferentes, con 34 proponentes concursando, ahora el riesgo estaría en la fase de calificación de las propuestas, donde una interpretación de los pliegosterminaría direccionando el proceso.

“La Gobernación de Santander ha querido mantener la absurda y novedosa posición de eliminar 33 ofertas por inexactitud, cuando están cumpliendo con lo que establece el Pliego Tipo para acreditar pago de parafiscales. Dejaron solo 6 ofertas “vivas” y de ellas solo una con el puntaje “full”. Este artilugio no está en el pliego y no puede hacer carrera para acomodar ungidos. El pliego no establece las comparaciones de las cuales “deducen” las “inexactitudes”, advirtió Fernández.