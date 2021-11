Galán, la cara más visible del revivido partido Nuevo Liberalismo, habló con EL COLOMBIANO y señaló que quiere hacer política alejado de todos los expresidentes, incluido César Gaviria; reveló que planea hacer reformas en materia laboral, pensional y de seguridad; y dijo que no se uniría a la Coalición de la Experiencia del también precandidato Juan Carlos Echeverry.

¿Hacia dónde cree que debería cambiar el país en 2022?

“Colombia requiere un mandatario que no le prometa milagros incumplibles a la población y que no haga populismo. El cambio que el país necesita no se va a dar de la noche a la mañana, es una transformación que toma tiempo, un proceso que necesita la participación de todos los ciudadanos. El próximo presidente no va a llegar iluminado a señalarnos la tierra prometida en la que se van a arreglar los problemas por arte de magia. Lo que necesitamos es construir acuerdos alrededor de las reformas estructurales que el país ha pospuesto durante muchos años y que se deben sacar adelante con el cambio de gobierno del próximo año”.

¿O sea que usted piensa hacer grandes reformas?

“Sí. El próximo gobierno, que yo espero presidir, debe comprometerse con una agenda reformista para abordar el problema pensional, el laboral, la productividad, la seguridad social, y la seguridad urbana y rural, así como una transformación en la política frente al narcotráfico. Considero que es necesario proponer una nueva agenda de relacionamiento exterior a Colombia con los Estados Unidos, con el vecindario, en términos de desarrollo económico y de lucha contra el narcotráfico”.

¿Cree que la Coalición de la Esperanza de verdad representa al centro político?

“Sí. Nosotros en este proyecto hemos estado interesados en construir un proceso político apartados de los extremos. No es simplemente una unión temporal electoral para participar en unas elecciones, sino realmente un equipo al que le interesa construir un proceso político. Por eso, hemos trabajado durante muchos meses para construir un eje que sea aglutinador de la gran coalición de centro”.

Alejandro Gaviria ya dijo que no estará en la Coalición de la Esperanza. ¿Cree que es un no definitivo?

“Yo creo que la puerta no está del todo cerrada, la primera conversación que tuvimos fue difícil porque había una carga fuerte en cuanto a las posiciones de cada uno, pero creo podemos aproximarnos y quiero facilitar esa posibilidad para que podamos lograr que Alejandro Gaviria pueda hacer parte integral de la Coalición”.

¿O sea que él todavía es bienvenido en la Coalición?

“Sí. Espero que podamos aproximarnos a él por medio de nuevos diálogos”.

¿Usted también piensa como Sergio Fajardo en cuanto a aceptar a Alejandro Gaviria, pero no a César Gaviria?

“No hay que impartir vetos ni bendiciones, pero sí hay que mirar quiénes, sinceramente, no solo en el discurso sino en los hechos, en los actos, comparten y defienden esos principios y queremos defender en política”.

¿O sea que no ve a Gaviria, el expresidente, ahí?

“Hay que mirar hacia el futuro. Los colombianos no podemos quedarnos haciendo la política alrededor de los expresidentes de la República, esperando a ver qué piensan, qué deciden o qué definen. Tenemos que mirar nuevos liderazgos hacia el futuro renovación de liderazgo político”.

¿O sea que estarán alejados de todos los expresidentes?

“Sí, de absolutamente todos”.

Algunos ven a SergioFajardo como la cara dela Coalición, ¿usted qué opina al respecto?

“La cara de la Coalición de la Esperanza somos los cinco precandidatos presidenciales que estamos ahí. Estamos en una competencia demostrando que nos podemos poner de acuerdo entre fuerzas diferentes. Dentro de ese marco vamos a competir entre nosotros y esa competencia se dará en debates y cada uno mostrará sus propuestas en diversos temas, será el país el que defina en marzo quién es el candidato. Cómo estamos en un proceso de coalición, el acuerdo es que el candidato ganador reciba el apoyo de todos los que participaron en esta contienda, y se compromete también a representar a todas las fuerzas que hacen parte de la Coalición”.

¿Se ve como vicepresidente de Sergio Fajardo?

“No, yo me veo como el presidente el próximo 7 de agosto”.

¿Y quién sería su fórmula vicepresidencial?

“Ese es un tema que hay que pensar muy bien más adelante, pero cada día tiene su afán”.

Usted tiene la posibilidad de irse solo y ser candidato presidencial por el Nuevo Liberalismo. ¿Lo ha considerado?

“No. Por encima de mi aspiración personal está la intención de construir un proceso político con vocación de permanencia y trascendencia en la vida democrática del país y un espacio que represente mucha gente que hoy no está representada. El Nuevo Liberalismo se encargará de reafirmar si vamos con la Coalición, pero de mi parte está toda la volutad de ir hasta el final en esta gran alianza de centro”.

Rodrigo Lara Restrepo dice que es otro precandidato presidencial por el Nuevo Liberalismo. ¿Eso puede pasar?

“Yo renuncié al Partido Liberal en 2018, él renunció en 2020 a Cambio Radical. El ingreso de Rodrigo Lara Restrepo al Nuevo Liberalismo lo decidirá el Consejo Nacional del partido, que debe certificar quién puede acreditar la condición de militante y de antiguo miembro, y quién incurriría en doble militancia. Eso lo decidirá el Consejo Nacional, según la sentencia de la Corte Constitucional que entregó nuevamente la personería jurídica”.

¿Cuál es su lectura de Gustavo Petro y su proyecto dentro del Pacto Histórico?

“Sin duda algunos liderazgos tienen un talante autoritario y mesiánico, en donde no hay intención de construir un equipo. Para estar en la Presidencia de la República hay que estar rodeado de personas que sean mejor que uno, no hay que creerse un mesías”.

¿Y considera que Petrose cree un mesías?

“Al que le caiga el guanteque se lo chante”.

¿Cómo ve la situación al interior del Centro Democrático?

“Ellos tienen que resolver sus cuitas y discusiones que mantienen internamente”.

¿Por qué cree que el Centro Democrático no debe seguir en el poder en 2022?

“Porque la gente lo que quiere es un cambio. Se requiere un cambio institucional y democrático que le diga la verdad a la gente de lo que se puede hacer, no solamente prometer cosas incumplibles como pasó hace cuatro años”