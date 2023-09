“Se suspendería la adición, no se puede ejecutar esa plata en lo que tenían planeado, es decir la intervención de los colegios. Esto, porque como son recursos nuevos, la norma señala que se tiene que convocar al Concejo para que, en un proyecto de acuerdo diferente, adicione dichos recursos al presupuesto de gastos y rentas y así poder ejecutar los $80 mil millones. Obviamente la decisión de la Alcaldía debería ser no endeudarse”, explicó a Vanguardia el abogado, Gerardo Martínez.

En otras palabras, los $80 mil millones del crédito adquirido por el gobierno Cárdenas no se pueden adicionar al presupuesto de gastos y rentas del municipio, por lo tanto, los recursos no se podrían ejecutar a pesar de que ya la Alcaldía gestionó los créditos con la banca privada y firmó un convenio con Findeter para su ejecución.

Sin aclaración

Si bien en el proceso la administración municipal argumentó que en su decisión el juez no se pronunció respecto a la destinación de los recursos del crédito y la adición del presupuesto, y a pesar de que el municipio de Bucaramanga claramente explicó en dos acápites diferentes cuáles fueron las autorizaciones y facultades delegadas por el Concejo Municipal al Alcalde y cómo se surtió el proceso de modificación del presupuesto, la autoridad judicial no concedió la solicitud de aclaración.

Contrato firmado

“La jugadita de dejar ejecutados $80.000 millones de crédito, que no se necesitaba, al entregar los recursos a Findeter le costará al municipio $3.462 millones, amén que los recursos de los colegios no se contrataran con pliego tipo sino con pliego Findeter que restringe participación con el requerimiento de cupo de crédito. El contrato es por 20 meses de los cuales 14 son del gobierno que se elige en octubre. La otra jugada fue eludir la norma que prohíbe autorizar vigencias futuras en el último año de gobierno”, explicó Fernández.

“Medida no está en firme”

Saharay Rojas, jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, aseguró que la ejecución de los recursos del empréstito de $80 mil millones continuará surtiéndose sin novedad. Según la funcionaria, la medida cautelar del Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga aún no está firme.

“Conforme al artículo 302 del CGP (Código General de Procedimiento), la medida cautelar no ha quedado en firme teniendo en cuenta que el municipio interpuso el recurso de reposición y en subsidio apelación. Razón por la cual hasta que no se resuelvan los recursos no es procedente la aplicación de la medida cautelar. Y hay un tema a resaltar. La discusión con el juez en la medida cautelar no es la facultad de suscribir el contrato de empréstito. Sobre esa facultad no quedó ninguna duda”, explicó Rojas.

En el mismo sentido, la funcionaria confirmó que a pesar de la decisión del juez, el convenio interadministrativo con Findeter continúa vigente.

“El convenio con Findeter fue suscrito antes de Ley de Garantías y seguirá su ejecución para cumplirle el compromiso a los padres de familia y alumnos de los colegios públicos de Bucaramanga”, agregó.