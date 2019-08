En los últimos días el candidato a la Alcaldía por el Partido Conservador y Cambio Radical, Fredy Anaya, a través del abogado Ronald Picón, hermano de Rafael Picón, actual Personero (e) de Bucaramanga, denunció ante la Fiscalía al alcalde Rodolfo Hernández, por el supuesto delito de injuria y calumnia y constreñimiento ilegal, constreñimiento al sufragante e intervención en política.

Además: Fredy Anaya prendió la ‘maquinaria’ para la Alcaldía de Bucaramanga

Según la denuncia de Anaya Martínez, el mandatario local incurrió en el delito de injuria y calumnia, al realizar declaraciones en diferentes redes sociales asegurando que él (Fredy Anaya) tiene una mafia en la Procuraduría, en la Fiscalía, en Contraloría, contralores municipales, y personería.

“Las atestaciones descritas en el hecho tercero y cuarto son manifestaciones injuriosas que atentan contra mi mandante, vulnerando el derecho a la honra, al buen nombre, a la dignidad”, dicta la denuncia.

Así mismo, la denuncia advierte que Rodolfo Hernández al invitar a los ciudadanos a no votar por Fredy Anaya está constriñendo al elector.

Por último, el candidato a la Alcaldía aseveró que Hernández Suárez incurrió en el delito de participación indebida en política, al publicar en sus redes sociales un video de un candidato al Concejo.

Lea también: Presidente del Concejo pone su propia cuota en la Personería

Cuota en la Personería

El pasado mes de junio, Rafael Picón, quien venía desempeñándose como Secretario de la Contraloría Municipal, fue designado por el concejal Liberal Wilson Mora, como Personero encargado ante la ausencia absoluta del cargo que dejó Omar Ochoa, quien renunció a la Personería para asumir como Procurador Judicial II.

Rafael Picón es amigo personal de Fredy Anaya, tanto así, que fue el gerente de la campaña de la representante Nubia López, esposa de Anaya Martínez en las pasadas legislativas.

En contexto: Candidatos señalan a Hernández por participación indebida en política

Sin inhabilidad

Según Ronald Picón, abogado apoderado de Fredy Anaya en este proceso, su relación familiar con el actual Personero no le impide estar al frente de la denuncia en contra del alcalde, Rodolfo Hernández.

“Yo soy un abogado litigante. Yo tengo cédula y autonomía total de mi hermano. Yo no tengo cargos, no tengo ninguna vinculación con una entidad pública. Las inhabilidades son taxativas y mi hermano no investiga al Alcalde”, explicó el abogado.

Cabe recordar que otros candidatos a la Alcaldía como Claudia Lucero López y Sergio Isnardo Muñoz habían señalado al alcalde Rodolfo Hernández de participar indebidamente en política.