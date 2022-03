A tan solo dos días para el cierre de campaña, las maquinarias electorales en Santander prendieron motores con miras a las elecciones legislativas del próximo 13 de marzo.

Al igual que en elecciones anteriores, los caciques electorales de Santander estarían utilizando algunas entidades estatales del departamento como su fortín político para alcanzar o mantener su curul en el Congreso.

Así habría quedado en evidencia en una serie de denuncias presentadas por parte de contratistas, funcionarios y sindicatos, que han advertido cómo las principales alcaldías del departamento, la Gobernación de Santander, las corporaciones ambientales de la región y entidades como el Sena, entre otras, estarían siendo utilizadas por las maquinarias para constreñir y presionar a los contratistas, obligando a que voten por sus respectivos candidatos en las elecciones del próximo 13 de marzo.

¿Alcaldías con Durán?

Según denuncias de contratistas y funcionarios, conocidas por Vanguardia, en las alcaldías de las principales ciudades del departamento se estaría utilizando la maquinaria para favorecer la reelección del senador liberal, Jaime Durán.

“En la Alcaldía de Floridablanca nos terminaron el contrato el año pasado a todos aquellos que no estuviéramos a favor del senador Durán y del exsecretario Álvaro Rueda, que es el candidato del alcalde Moreno”, señaló uno de los denunciantes.

Caso similar estaría sucediendo en la Alcaldía de Piedecuesta, donde estarían ofreciendo prebendas para promover el voto por el senador Durán Barrera.

Otro de los casos, salpica a la administración de Juan Carlos Cárdenas donde varios veedores ciudadanos han advertido que desde la Alcaldía de Bucaramanga, a través de los concejales mayoritarios y algunos funcionarios, como Carlos Sotomonte, se estaría impulsando la candidatura de Jaime Durán al Senado.

Tanto los alcaldes de Piedecuesta y Girón como el propio congresista liberal negaron dichos señalamientos.

“Yo soy amigo de los alcaldes de Piedecuesta, de Floridablanca y de Bucaramanga, pero no uso mi amistad para campañas políticas. Ellos no pueden participar en política. Yo voy y representó a los municipios, gestiono recursos en el Gobierno Nacional y por eso en los municipios me votan”, aseguró Jaime Durán.

Desde la Alcaldía de Barrancabermeja también se estaría usando la maquinaria electoral para promocionar la candidatura al senado de Gustavo Moreno, quien fue asesor del despacho de Alfonso Eljach, y renunció a su cargo para aspirar al Congreso.

Al cierre de esta edición, la administración del Distrito Especial no se había pronunciado al respecto.

Gobernación con candidato

Del mismo modo, varios contratistas de la Gobernación de Santander señalan que desde la administración de Mauricio Aguilar están siendo presionados para buscar votos por los aspirantes del partido Conservador, José Alfredo Marín al Senado y Luis Eduardo Díaz, a la Cámara.

“Tenemos que buscar al menos 20 votos con familiares y replicar en nuestras redes toda la publicidad del senador José Alfredo Marín y del representante Luis Eduardo”, indicó una de las fuentes, que pidió reserva de su identidad.

Ambos candidatos son cercanos al clan Aguilar.

Fuentes al interior de la administración departamental aseguraron que si bien algunos contratistas están con los aspirantes conservadores, no están siendo presionados por la Gobernación.

Corporaciones electorales

Pero las maquinarias no solo estarían haciendo presencia en las alcaldías y Gobernación. Varios contratistas y funcionarios, denunciaron que desde la Cdmb y la Empas, están siendo constreñidos para votar por el senador liberal, Miguel Ángel Pinto y su fórmula a la Cámara, Diego Fran Ariza, ambos cercanos al exgobernador, Didier Tavera.

El senador, Miguel Ángel Pinto, negó tener alguna injerencia en la Empas o la Cdmb y desestimó tener relación familiar o personal con Didier Tavera.

Situación similar se estaría registrando en la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, donde los contratistas advierten presiones para votar por el representante del Centro Democrático, Óscar Villamizar, hijo del exsenador Alirio Villamizar, condenado por el ‘carrusel de las Notarías’.

Desde la campaña de Óscar Villamizar negaron estar ejerciendo presión en la CAS y otras entidades.

Bases de datos

Esta semana, la Silla Vacía reveló que desde la campaña de la candidata a la Cámara por el Centro Democrático, Johanna González, (esposa del exrepresentante, Edwin Ballesteros, quien renunció a su curul antes de ser capturado por la Corte Suprema, por supuestos actos de corrupción), estaban usando las bases de datos de Ingreso Solidario, programa del Gobierno Nacional, para promover su candidatura.

Además, sindicatos del Sena, han denunciado presiones indebidas por parte de las directivas de la institución para votar por Johanna González y Óscar Villamizar, candidatos a la Cámara por el uribismo.