$!Atención: Tribunal de Bogotá negó tutela a Rodolfo Hernández con la que intenta restablecer su candidatura, estas son las razones

Por improcedente, el Tribunal Superior de Bogotá negó la protección invocada a través de una acción de tutela por parte Rodolfo Hernández mediante la cual solicitaba la restitución de su candidatura a la Gobernación de Santander, aspiración que fue revocada el pasado 28 de septiembre por el Consejo Nacional Electoral, CNE.

Además: Las razones por las que el CNE revocó la candidatura de Rodolfo Hernández a la Gobernación de Santander

En su fallo, el Tribunal se abstiene de acceder a las pretensiones del excandidato presidencial debido a que en el Consejo Nacional Electoral no hay una decisión definitiva, ya que el propio Hernández interpuso un recurso de reposición en contra de la Resolución que revocó su candidatura a la Gobernación y que aún no ha sido resuelto por parte del CNE.

“Así las cosas y dado que el accionante ha ejercido los mecanismos idóneos para resolver el desacuerdo que plantea en torno de la decisión que cuestiona y este se encuentra en estudio, no procede la protección superior pues este instrumento no ha sido establecido para remplazar o sustituir los procedimientos ordinarios existentes, ni como medio alternativo, adicional o complementario de estos; a lo que se agrega que la tutela no puede utilizarse con el fin de obtener una decisión más rápida sin el agotamiento de las instancias ordinarias”, considera el Tribunal.