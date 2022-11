Extensión de periodos

Una de las propuestas más controversiales tiene que ver con la iniciativa de varios congresistas que apoyan al gobierno Petro, que plantean necesario incluir un artículo en el que se amplíe en un año el mandato del presidente de la República, los alcaldes, gobernadores, congresistas, concejales, diputados y ediles, pero no para el actual periodo por el que fueron elegidos sino para los años 2026 y 2027.

La controversial propuesta tiene ponencia positiva por parte del representante santandereano Luis Eduardo Díaz, quien llegó al Congreso de la mano de su hermano el exsenador Iván Díaz Mateus, (condenado por la Yidispolítica) y con el respaldo del gobernador Mauricio Aguilar. Díaz afirmó que existenten argumentos jurídicos y políticos para extender el periodo de los gobernantes del país por un año más.

“La propuesta es de cinco años, y se tienen los fundamentos políticos y jurídicos, pero esto lo han tomado como si quisiéramos prorrogar por un año el mandato de los actuales alcaldes y gobernadores, no es cierto, hay necesidad de que esos periodos sean de cinco años”, aseguró el congresista conservador.

Sin embargo, en la audiencia pública el propio ministro del Interior, Alfonso Prada, quien sostuvo que si bien el Congreso tiene la libertad de proponer, el gobierno del presidente Petro no tiene definido por ahora si acompañará la propuesta de extender el periodo de los mandatarios. “Sobre la ampliación del periodo no es cierto lo que se está promoviendo, el debate es plenamente legítimo, pero no necesariamente compartiéndola o avalándola”, señaló Prada.

