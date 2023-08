‘Aún o hay consenso para reformar la salud’: agremiación de EPS

Pese a estos cambios, la situación de la reforma a la salud no es muy diferente de la que existía en el primer momento que se presentó: por un lado, el Gobierno, insiste en su intención de hacer un sistema más preventivo y mejorar la atención en lugares apartados del país, y por otro, las EPS, asociaciones de médicos y académicos advierten sobre los riesgos que tiene la reforma de dañar los aspectos que funcionan bien en el sistema con el que actualmente cuenta el país.

¿Ha habido avances en la búsqueda de consensos?

Hoy tenemos una reforma no consensuada, aún, con un texto aprobado en el primer debate en la Cámara de Representantes. No hay ningún avance respecto de lo que terminó la legislatura el semestre anterior.

¿Cree que la reforma cabaría las EPS?

Para ustedes, ¿cuál sería una fórmula viable?

¿Qué ambiente han percibido en el Congreso?

Bueno, eso es prematuro. La legislatura acaba de iniciar, aún no se ha surtido un primer debate en esta legislatura de las reformas. Estamos esperando el ambiente político. El gobierno tiene una agenda ambiciosa de reformas que aprobar, todavía es prematuro para saber en qué estado está la cosa política.

¿Cuál es la situación de las EPS?

Tenemos dos situaciones coyunturales importantes: una, se ha producido en el marco de la declaratoria de emergencia económica, unos decretos para establecer un modelo diferente de atención en la Guajira. Ese es un tema particular sobre el cual queremos hacer un llamado para preservar la institucionalidad y asegurar que todas las soluciones de carácter social, que se requieren y son necesarias para la Guajira, se hagan en el marco de la institucionalidad.

Por otro lado, tenemos otro tema coyuntural no menos importante, tiene que ver con la financiación del sistema. Le hemos dicho al Ministerio: es importante avanzar en una conversación técnica sobre la suficiencia de la Unidad de pago por capitación (UPC) y el presupuesto para el 2024. Sobre cómo se va a financiar el sistema el año entrante.

Hemos hablado de la necesidad de abrir unas ventanas para terminar el saneamiento de las deudas que hay con las EPS de pagos que no son de este Gobierno, pero que están afectando los estados financieros de las EPS. Es urgente que el gobierno reconozca el pago a las EPS, de los presupuestos máximos que son los valores que se pagan por el NO PBS, en los meses de julio y agosto no se recibieron los recursos.

