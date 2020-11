Así lo anunció Iragorri en una carta abierta, en donde señala que si bien renuncia a la presidencia del partido, seguirá como militante del Partido de la U, para lo cual visitará las regiones del país defendiendo los principios del partido y construyendo una agenda programática.

En la carta Iragorri sostiene que “me voy de la dirección del Partido de la U porque siento que esta nueva oportunidad que la vida me dio puedo aprovecharla mejor fuera de un escritorio; porque creo que la Unidad que he defendido tantos años no está metida entre muros, sino que habita en los territorios de Colombia”.

Según Iragorri, “la Unidad no es una persona, no es un nombre, la Unidad somos todos los que creemos que la política sigue siendo una oportunidad para transformar positivamente a Colombia y generar los cambios que los colombianos necesitan”.

Planteó además que “estoy convencido de que el país que nos está dejando la pandemia nos debe sacar de la discusión entre el sí y el no, entre la guerra y la paz, entre izquierda y derecha; entre el pasado y más pasado. Nos debemos poner a repensar la productividad, la competitividad, el libre desarrollo de las empresas, la lucha por la equidad, contra la pobreza, en la generación de empleo, en la consecución de recursos para disminuir los índices de pobreza, cada vez más graves, la reactivación del campo, la defensa de nuestras comunidades y la vida de nuestros líderes sociales. Llegó la hora de pensar en Colombia desde el hoy, no desde los debates del ayer”.

La renuncia Iragorri a la presidencia del Partido de la U se da dos semanas después de que los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti, anunciaron que se salieron del partido por discrepancias con la forma como se adelanta el manejo de los mismos por las directivas y porque no se estaba defendiendo el acuerdo de paz como tampoco las medidas sociales para ayudar a los colombianos en la época de la pandemia.