Benedetti, a indagatoria en la Corte por caso Fonade

El nombre del senador Armando Benedetti vuelve a sonar en el conocido caso del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, en el que se habrían direccionado contratos gracias al lobby de varios congresistas durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió abrir una investigación formal y llamar a indagatoria al senador alfín del petrismo, Armando Benedetti, por presuntas irregularidades en el escándalo de contratación de Fonade.

La adjudicación de millonarios contratos, al parecer y según la Fiscalía de forma irregular, se habrían dado en 2017. Tras las denuncias, el caso cayó en el despacho de la magistrada Cristina Lombana y en este reposan los expedientes de los polémicos exsenadores Musa Besaile y Eduardo Tous.

La audiencia estuvo programada inicialmente para el 31 de mayo, pero el abogado de Armando Benedetti, Mauricio Pava, estaba en Estados Unidos. Así las cosas, esta se reprogramó para el 3 de junio, pero tampoco se dio.

Benedetti, con tutela

El senador petrista ha tenido grandes diferencias con la magistrada Lombana y ha asegurado que está impedida para adelantar el proceso judicial.

Minutos antes de conocerse la decisión de la Corte, Benedetti comunicó que presentó una tutela pidiendo que la versión libre se reprograme, argumentando que su abogado ya está en Colombia.

"He tenido que entutelar a la magistrada investigadora Cristina Lombana para que me escuche en los procesos por las denuncias falsas en mi contra. Llevo semanas pidiéndole que me deje demostrar mi inocencia ante la honorable Corte Suprema", escribió Benedetti en su cuenta de Twitter.