En el comunicado que difundió el Eln, asegura que las operaciones militares estarán bajo la responsabilidad del Comando Central “que está en el país y del Estado Mayor Nacional”. Llama la atención que liberan de toda responsabilidad “a los comandantes e integrantes de la Delegación de Diálogos que se encuentran en Cuba".

Cabe anotar que desde hace más de cuatro años varios miembros del llamado Comando Central (Coce), se encuentran en Cuba ante el problema diplomático que generó la ruptura del diálogo que se dio en enero de 2018. Además, fue el gobierno de Juan Manuel Santos el que, buscando terminar con la acción de esa guerrilla, llevó a diez negociadores a La Habana entre los que estaba ‘Gabino’.

Puede leer: Este viernes se tomarán pruebas gratis de VIH en discoteca de Bucaramanga

En 2019, y luego del atentado en contra de la Escuela de Cadetes General Santander, el gobierno en cabeza de Iván Duque decidió reactivar las órdenes de captura contra Víctor Orlando Cubides, conocido como 'Aureliano Carbonell'; Manuel Gustavo Martínez; Consuelo Tapias; Tomás García; Isabel Torres; Alirio Sepúlveda; Silvana Guerrero; Vivian Henao y Óscar Serrano.

Sin embargo, antes de su salida del gobierno el entonces comisionado de Paz, Miguel Ceballos, reveló que el expresidente Álvaro Uribe había hecho varios acercamientos con esa guerrilla para buscar así la finalización del conflicto. “El Centro Democrático critica al comisionado por hacer su trabajo, que es aproximarse a los grupos armados, pero debería primero mirar las conductas de su jefe natural, que es el expresidente Uribe que se aproximó no una, sino dos veces al Eln sin autorización del Alto Comisionado. Esto es un tema de coherencia”, dijo.

Sin embargo, su remplazo Juan Camilo Restrepo Gómez sostuvo que “lo que nosotros hemos dicho y es que queremos seguir consolidando la paz con legalidad, que significa garantizar los derechos de las víctimas, una verdadera reincorporación de los combatientes, que significa llevar la oferta institucional a la Colombia profunda es de la misión del alto comisionado: verificar con ese grupo y con otros si realmente tienen intenciones de llegar a la paz. El pueblo no aguanta más engaños ni más factores de distracción”.

Lea también: Mayores de 50 años sin vacunar también recibirán biológicos Janssen

Así mismo, se refirió a la renuncia de ‘Gabino’, insistiendo en que “lo que está esperando el pueblo colombiano es la renuncia del Eln a su actuar criminal, lo que espera es la renuncia a seguir reclutando menores; lo que está esperando es que renuncien al secuestro; lo que espera es que el Eln renuncie a la instalación de minas antipersonal, esa es la renuncia que espera el Gobierno Nacional”.

El comisionado reiteró que lo que espera el gobierno del Eln y otros grupos criminales es que “renuncien a su actuar criminal y estas declaraciones las hago, no porque yo sea el comisionado de la guerra, como dicen algunos, este es el comisionado de la paz con legalidad”.

Para Luis Eduardo Celis, Investigador de la fundación Paz y Reconciliación, el cambio en la comandancia no implica ninguna transformación sustancial en la política del Eln, pues esa organización continuará “en su dinámica interna y en su postura frente al país”.

Según dijo, “lo que vamos a tener es una continuidad de una organización que persiste en una acción armada organizada que el próximo 4 de julio cumple 57 años y que tiene un orden interno como una organización con un proyecto de resistencia armada que se desarrolla en los 140 municipios donde ha logrado permanecer”.

Aseguró que este Eln es más pequeño de lo que había hace 25 años, pero más grande de lo que recibió el expresidente Álvaro Uribe en 2002. “Es una organización que en los últimos tiempos ha venido creciendo luego de la salida de las Farc del conflicto y tiene su bandera de negociación en alto”, sostuvo.

Vea también: Reportan 2.232 nuevos casos y 58 fallecidos más por COVID-19

Rubén Sánchez, profesor de ciencia política de la Universidad del Rosario, no cree que “haya mayores cambios, esa es una guerrilla si se puede decir federativa, donde tratar de poner de acuerdo a todo el mundo es muy difícil, en este caso se conserva la dirección de un jefe con mucha historia, que simbólicamente mantiene la unidad, pero en términos prácticos no va a haber mayor diferencia”.

Según dijo, “en la práctica el Eln es una organización que no es jerárquica y que funciona así porque ninguna de las figuras máximas del Eln tiene la estatura que tenía Tirofijo en las Farc, desde el punto de vista histórico y simbólico. El cura Pérez que era quien pudo haber hecho esa tarea murió hace muchos años, en ausencia de un jefe capaz de unificarlos a todos”.

¿Un eventual proceso de paz?

Según varios analistas consultados por Colprensa, este gobierno no va a terminar desarrollando una conversación con el Eln que permita llegar a un acuerdo de paz, pues ni el gobierno ni esa guerrilla están dispuestos a ceder.

Según Luis Eduardo Celis, “el Eln tiene el propósito de buscar un camino de salida negociada, pero en medio de su proyecto de resistencia armada. En otras palabras, no tiene una decisión firme de negociación, tiene mucho escepticismo de recorrer ese camino que se ha profundizado con el incumplimiento de este gobierno frente al acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, y en esa medida tenemos el reto de adelantar una negociación con una organización que tiene una exigencia de un proceso con participación de la sociedad y que no tiene ningún afán de recorrer ese camino si no lo ve viable, esa es la realidad que hay que transformar”.

Puede leer: La salud derrota a 'Gabino', que deja la comandancia de la guerrilla del Eln

Además sostuvo que “desafortunadamente en estos tres años del gobierno del presidente Iván Duque no se ha avanzado en una salida negociada, el Centro Democrático no tiene interés en una negociación viable, y por eso ponen condiciones que hacen inviable la negociación, puede ser razonable pedir el fin del secuestro, pedir que no se reclute o que no se coloquen minas, pero eso es ineficaz porque en estos tres años el Eln ha continuado reclutando, colocando minas, secuestrando. Entonces tenemos un conflicto por resolver y yo creo que esa será una tarea para el próximo gobierno, porque este pasó sin pena ni gloria en el tema”.

Por último, Rubén Sánchez asegura que por el momento no hay posibilidad de salir al conflicto, pues con el Eln se han hecho muchos intentos de llegar a la paz que han terminado en nada. “Lo que ocurre es que las exigencias del Eln son de una magnitud muy grande y las exigencias del Estado son tan grandes que es muy difícil ponerse de acuerdo. La iglesia media todo el tiempo, pero ni el uno ni el otro están dispuestos a ceder en este momento por lo que en este caso es imposible”.