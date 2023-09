Según el veedor ciudadano, luego de publicar un trino en el cual cuestionaba la campaña de otro aspirante a la Alcaldía de Bucaramanga, fue amenazado por parte de integrantes de esa candidatura, quién lo increpó telefónicamente por su publicación en redes.

Además: Vanguardia Hoy | ¿Qué dicen las encuestas de intención de voto en Santander?

“El sábado subí a redes sociales a Twitter una foto en la que se ve una funcionaria de la Alcaldía de Bucaramanga asistiendo a un evento de inauguración de la sede política del candidato Carlos Parra. Al momento de haber subido la foto recibo una llamada en tono amenazante en la que me indica que si no elimino ese tuit, debo abstenerme a las consecuencias. Yo obviamente muy molesto colgué la llamada porque es una persona que yo conozco, que es partidario de Carlos Parra, le colgué el teléfono y al rato borré el trino porque no creo que el debate electoral llegue hasta esas instancias”, aseguró Parada.

Parada había denunciado que una inspectora de Policía de la Alcaldía de Bucaramanga había sido la funcionaria presente en la inauguración de la sede de campaña de Carlos Parra.

A pesar de la llamada amenazante, el candidato a la Alcaldía aseguró que no interpuso ninguna denuncia penal en contra de la persona que lo amenazo y, por el contrario, exhortó a las demás candidaturas a darle altura a los debates.

“El video que publiqué es para invitar a los candidatos a la Alcaldía y a los simpatizantes que le bajemos un tono a la agresividad que sea un debate de propuestas. Ayer recibí varios mensajes de amigos que me acompañan en la campaña que advierten que han reciben mensajes de whatsapp de un personaje que está en la campaña de Carlos Parra en el que los intimida y los señala de que son brutos, que no sean torpes, que no hagan parte de eso y eso también hace parte de la campaña electoral que estamos viviendo”, agregó Parada.

A su turno, el candidato Carlos Parra, de la Alianza Verde, rechazó las amenazas que recibió el también aspirante Manuel Parada, sin embargo, aclaró que no conoce a la persona que hace referencia el candidato de Creemos como el autor de la amenaza.

“Rechazo la guerra sucia en las campañas. Yo he sido también víctima de ella, a mí me han vandalizado la sede, robado la publicidad, creado cuentas falsas e inventado noticias falsas. Siempre le he dicho a la gente que simpatiza con nuestra causa que trate a las demás campañas con respeto siempre. Pero no conozco ni siquiera a las personas en referencia”, indicó Parra.