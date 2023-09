"Eso no es cierto, lamentablemente quieren construir un escenario entre antipetro y Petro para basar la campaña en esa línea y el debate debe ir enfocado en propuestas reales para el futuro de la ciudad. Yo hice con él un pacto para la protección del agua con cuatro proyectos fundamentales como la defensa de Santurbán y la Ptar de Río de Oro, pero yo no pierdo mi independencia" , respondió Sotomonte.

La relación con los hermanos Romero

Aunque reconoció su cercanía con Danilo Romero, Carlos Sotomonte desestimó que el empresario tenga influencia financiera y política al interior de su campaña.

“Conocí a Danilo después de las presidenciales, en una de las reuniones de empalme por un amigo en común, no recuerdo bien si fue Jaime Ardila o Camilo Cifuentes el que nos presentó ,y le comenté mi proyecto y visión de ciudad. Desde ahí nos volvimos cercanos y él junto con toda la familia Romero están con nosotros, pero no apoyándonos como mega financiadores que nos den miles de millones, como pretenden hacerlo ver, sino que no son reconocidos empresarios que se sienten identificados con esta causa. Acá lo que hay son muchos empresarios, una propuesta seria”, dijo Sotomonte a Vanguardia.

Sin embargo, el candidato confirmó que le solicitó en su momento apoyo a Danilo Romero para que éste le ayudara a conseguir créditos con empresarios de Bogotá para terminar de financiar su campaña.

Por otro lado, Sotomonte negó que la presencia de Danilo Romero signifique que el petrismo esté en su campaña.

“Danilo ni vive en Bucaramanga. Él está concentrado es en sus negocios. Ni siquiera he hablado con el presidente Petro, no he tenido con él ni una sola conversación. Eso no es cierto, lamentablemente quieren construir un escenario entre antipetro y Petro para basar la campaña en esa línea y el debate debe ir enfocado en propuestas reales para el futuro de la ciudad. Yo hice con él un pacto para la protección del agua con cuatro proyectos fundamentales como la defensa de Santurbán y la Ptar de Río de Oro, pero yo no pierdo mi independencia.”, agregó.