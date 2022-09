La proposición para organizar el debate fue de la bancada del Centro Democrático en la Cámara de Representantes y va dirigida al canciller del actual gobierno. Las razones de este debate son para recibir las explicaciones del funcionario sobre la ausencia del Estado colombiano en la sesión del Consejo Permanente de la OEA sobre la situación de Nicaragua.

“Desde el Centro Democrático estamos llevando al canciller Leyva al Congreso de Colombia para que explique por qué razón Colombia se ausentó de la votación en la OEA para rechazar la violación de derechos humanos y la persecución a la Iglesia católica del régimen nicaragüense”, había explicado el representante Andrés Forero.

Una investigación de Noticias Caracol reveló el pasado 12 de agosto que el gobierno colombiano se ausentó de la sesión de manera “deliberada”.

El informe periodístico detalló que el embajador de Colombia ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, había indicado que su nombramiento no era oficial y que, por tanto, no podía tener injerencia en la embajada. Sin embargo, el noticiero estableció después que existieron órdenes expresas para que Colombia no estuviera presente en esa reunión.

Después de ese informe, la Cancillería dio explicaciones y aseguró que “la ausencia de Colombia en la citada reunión se debió tanto a razones estratégicas como humanitarias y no ideológicas. La ventana de oportunidad para una acción humanitaria de envergadura en Nicaragua coincidió con la votación de ese días”.

“Lo más grave de todo es que lamentablemente el Gobierno de Gustavo Petro ha estado mintiendo y generando desinformación sobre lo que había ocurrido realmente en la sesión del 12 de agosto”, añadió Forero.

A falta de fecha para el debate, la bancada del Centro Democrático le aseguró este martes a Blu Radio que ya hay otros partidos que pretenden adelantar la primera moción de censura contra este funcionario del gobierno Petro y que “lo más probable es que todas las intenciones queden unificadas en una sola fecha”.