Los alcaldes de Bogotá, Claudia López, y Medellín, Daniel Quintero Calle, cumplieron este lunes el primero de los muchos pasos que tendrá a lo largo del presente año el proceso que busca revocar sus mandatos, con el cumplimiento de las audiencias públicas que fueron convocadas por el Consejo Nacional Electoral.

El primero en pasar al tablero fue el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien fue citado en la mañana. El primero en intervenir fue Julio Enrique González Villa, quien en representación de cinco comités de ciudadanos explicó los motivos por los cuales se estaba pidiendo la revocatoria del mandatario.

Para González la petición de terminar el mandato de Quintero es por la insatisfacción general de la ciudadanía, como también porque ha estado incumpliendo su programa de gobierno. Dentro de esos temas estuvo lo relacionado con la atención al COVID y en temas administrativos como EPM.

A su turno el alcalde Quintero, quien estuvo presente en el auditorio de la Registraduría Nacional, aseguró que las argumentaciones dadas por los promotores de la revocatoria son las mismas que se usaron en la campaña para cuestionarle. Para el alcalde estos “mecanismos de participación popular no deberían ser utilizados con objetivos económicos o políticos para reeditar las elecciones pasadas”.

“Colombia no necesita revocatorias, necesita vacunas”, afirmó. Planteó además que los alcaldes están dando una gran batalla para defender la vida de los ciudadanos porque había un sistema de salud que no estaba preparado para enfrentar la pandemia.

En la tarde el turno le correspondió a Claudia López. En su caso hay dos procesos de revocatoria, sus promotores tomaron la palabra en la audiencia. La primera en hablar fue Esperanza Márquez Monroy, quien sostuvo que la revocatoria se tramita por la insatisfacción de los ciudadanos por las acciones de gobierno para manejar el tema de la pandemia, en donde a su criterio se mostró más una improvisación de parte de la alcalde López.

El otro promotor, José Miguel Santamaría, indicó que uno de los primeros puntos que incumplió en su programa de gobierno es el de la meritocracia al que se había comprometido durante la campaña. De la misma forma el promotor sostuvo que esta administración no ha cumplido con lo anunciado para poder hacer frente a la pandemia del Coronavirus, para lo cual habló de la cantidad de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) y del hospital que se armó en Corferias.

Por su parte la alcaldesa mayor, Claudia López, manifestó que estar enfrentados a esta pandemia es estar enfrentados a la muerte masiva de ciudadanos y que en Bogotá van más de 12 mil personas. “A Colombia no ha llegado la vacuna, pero ya están andando las revocatorias. Lo que Bogotá necesita es el cuidado de la vida, el cuidado de los ciudadanos y la vacunación tan anhelada”, indicó.

Para López “no sólo he cumplido con el programa de gobierno con el que me inscribí, sino el programa de gobierno que la vida y la pandemia me obligó. He cumplido con dos programas de gobierno”.

Luego de las audiencias públicas, los promotores de las revocatorias de los alcaldes de Bogotá y Medellín deben empezar a recoger el primer grupo de firmas con las cuales podrán seguir adelante con el trámite de buscar la destitución de López y Quintero en las urnas.