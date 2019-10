En primer lugar, el CNE descartó que Muñoz Ayala estuviera incurriendo en doble militancia al haber inscrito su candidatura por “varios partidos políticos”, y por el grupo significativo de ciudadanos “Sumémosle a Floridablanca”, por el cual recogió más de 80 mil firmas para validar su aspiración a la Alcaldía.

“La coalición adopta el nombre del grupo significativo de ciudadanos, el cual es uno de los integrantes de la coalición, junto con los dos partidos políticos previamente referidos. Por lo tanto, en este caso, no se configura la moción de doble militancia de la candidata investigada, debido a que la ley permite la coalición entre partidos y movimientos políticos con personería jurídica con grupos significativos de ciudadanos”, dictó el CNE.

Muñoz, habilitada

Así mismo, la sala del Consejo Nacional Electoral decidió habilitar la candidatura de María Mercedes Muñoz a pesar de que el esposo de la candidata, el exalcalde de ese municipio Néstor Díaz Barrera hubiera fungido como Unidad de Trabajo Legislativo del representante Víctor Ortiz en los últimos meses.

“Es preciso expresar que el cargo ocupado por el cónyuge de la candidata, no tiene la potencialidad de ejercer autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio, ni cumple con los demás presupuestos de la ley. Por otra parte, la situación descrita concerniente a la suscripción del contrato por el hermano del cónyuge de la candidata, esta circunstancia no se configura dentro de la norma, debido a que la ley limita la inhabilidad al parentesco hasta el primer grado de afinidad, y no el segundo grado de afinidad como pretende la solicitante”, agregó el CNE.