$!¿Colombia alcanzó la “libertad plena”?

Midiendo la libertad

El informe para 2022 marca 50 años desde que la organización, dedicada a la promoción de la democracia, empezó a elaborar este documento anual.

Como novedad, el texto incluye un apartado que identifica las tendencias que han observado en este tiempo.

Para Slipowitz, una de las claves de estos 50 años es que los declives no se han registrado siempre en un mismo grupo de países, sino que cada vez hay más democracias consolidadas que presentan debilidades.

La investigadora considera que este último punto es clave, ya que algunas de ellas, como Estados Unidos, tienen una gran influencia internacional.

“Ver más declives internos ahí da más margen a los regímenes autoritarios para decir ‘Vosotros sois igual de malos. ¿Por qué debería dejar de hacer lo que estoy haciendo?’”, expresó.

La nota de Estados Unidos, que ha experimentado un declive de 10 puntos en la última década, se mantuvo igual en 2022. Ganó un punto por el desarrollo pacífico de las elecciones de medio mandato de noviembre, pero perdió uno por las restricciones al aborto.

Otro ejemplo de una democracia que se debilita, según la investigadora, es Brasil, donde el pasado enero se vivió un ataque a las sedes de los poderes en Brasilia por parte de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro.

Aunque los eventos de enero pasado no llegaron a incluirse en el informe por haber sucedido en 2023, Slipowitz estima que incluso antes ya se veían tendencias preocupantes, como la intimidación y amenazas que sufrieron muchos votantes durante las elecciones de 2022 o las declaraciones del propio Bolsonaro sobre que no aceptaría los resultados si no ganaba él.