Por último, María del Rosario Guerra sostuvo que no se puede volver a pensar en posibles diálogos de paz con el Eln, toda vez que ese grupo guerrillero no ha dado ninguna señal de tener intenciones de dejar de delinquir.

El liderazgo del Presidente Duque ha sido fundamental para lograr ese consenso de que Venezuela tiene que volver a la democracia, teniendo elecciones libres pronto. Las transiciones serán difíciles, porque saliendo aún de Maduro, Venezuela no está en la capacidad de acoger de una vez a los más de millón 200 mil venezolanos que llegaron a Colombia. Hay que recuperar la base productiva, hay que hacer un plan humanitario en Venezuela en materia alimenticia, en materia de salud, de tal manera que ellos rápidamente vuelvan a organizarse. El congelamiento de los recursos me parece que es importante, porque será lo que el día de mañana le ayude a Venezuela a que rápidamente vuelvan sus buenos profesionales para reactivar todos sus sectores económico, social y político. Pero en esa transición lo más importante es que no afloje Europa y Estados Unidos, y por supuesto nosotros.

¿Cree usted que este será el resurgimiento de Venezuela?

Espero que sí. Pero más allá del resurgimiento interno, acá lo importante es que los demás países no aflojen. La OEA está jugada, el rol de Almagro ha sido definitivo, Estados Unidos está jugado, ya Europa puso sus condiciones, aquí lo único es China y Rusia cómo van a manejarlo, y ahí es donde va a estar lo complicado. Esto ahora no es un problema solo de Venezuela, sino de geopolítica. Pero Colombia tiene que militarizar la frontera, no por los venezolanos, pero sí por los del Eln y la criminalidad.

¿Y cómo militarizar una zona tan compleja como el Catatumbo que también hace parte de esa frontera?

Es engorroso. Son 1.200 hombres, pero acá se nos juntaron dos problemas que van de la mano parcialmente, Venezuela y el Eln, en lo que en seguridad tiene que ver. Tenemos que abordarlos a los dos porque la militarización es más por el Eln.

¿La militarización de la frontera no podría ser vista como una agresión contra Venezuela?

Más que una provocación es un acto de legítima defensa de Colombia. Porque todos los días se están registrando vulneraciones a la soberanía del país.

¿Colombia debe cumplir los protocolos con el Eln?

Como las Naciones Unidas declaró como un acto terrorista lo del atentado de la escuela General Santander, eso hace que si Cuba los protege pues queda de una vez marcados como país que refugia a terroristas. Los van a manda a Venezuela, ahí van a querer pasar la frontera. Por eso me parece bien que el presidente Duque haya ofrecido recompensa, porque acá han habido una gran cantidad de intentos de diálogos de paz con el Eln y ellos siempre los han aprovechado para fortalecerse militarmente. No han entregado secuestrados, no han cesado actos terroristas, en los últimos dos meses han cometido 33 ataques a la infraestructura petrolera por parte de ese grupo terrorista. Nosotros no podemos ser condescendientes con esa guerrilla. Hablar de diálogos en este momento es desconocer la urgencia de combatir esas fuentes de inseguridad y terrorismo, además de no ser consecuentes con el sentir del país.