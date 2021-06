Raciones en mal estado en Floridablanca

La Secretaría de Educación de Floridablanca aseguró que no tenía conocimiento del informe de la veeduría.

En su visita al colegio Metropolitano del Sur en Floridablanca, el Comité de Transparencia por Santander encontró aglomeraciones y desórdenes de los padres de familia que reclaman los alimentos. Así mismo la veeduría ciudadana advirtió la entrega de huevos en mal estado, a pesar de que la fecha de vencimiento no se había cumplido.

Incumplimiento de protocolos

El reporte de Transparencia por Santander advierte además que en el PAE de Bucaramanga, “las manipuladores encargadas del proceso de embalaje no guardan el distanciamiento mínimo establecido en los protocolos de bioseguridad y recomendados para la prevención del contagio por COVID-19”.

Alertas en Santander

El informe de veeduría de Transparencia por Santander señala que existen fallas en la operación del PAE en los municipios de Concepción, El Cerrito, San Vicente de Chucurí, San Andrés, Guaca, Molagavita, Málaga, Capitanejo, San Miguel y Enciso, operación que está bajo la supervisión de la administración departamental.

Según el reporte, en las instituciones educativas de estos municipios se están entregando raciones del PAE sin previa identificación del titular de derecho, además hay permanencia de los paquetes de alimentos hasta por cinco días en las instituciones educativas y retrasos en la entrega de las raciones, por cuenta de las demoras en el suministro de huevos.

Desde la Unión Temporal Comuneros 2021, consorcio encargado de la operación del PAE en la mayoría de los municipios alertados por Transparencia por Santander, se señaló que los retrasos en la entrega de las raciones se deben al paro que vive el país desde hace más de un mes.

“Hay desabastecimiento de huevo por cuenta del paro y si las raciones no están completas no se entregan. Esa ha sido la demora. Sobre la validación de los titulares de derecho, no es cierto que se le esté entregando el PAE a cualquier persona, todo el que reclame debe llevar el documento de identidad del menor beneficiado y el documento del adulto que reclama”, indicó la Unión Temporal.