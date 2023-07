Mediante el Decreto 1220 del 24 de julio de 2023, el Gobierno Nacional fija la creación del Ministerio de la Igualdad que estará a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez, y el cual contará con 744 nuevos puestos, hecho que desde diferentes sectores han calificado como "burocracia".

"El Gobierno del derroche y la burocracia. Listo el decreto que crea 744 nuevos cargos en el Ministerio de la Igualdad, 13 al servicio de Francia Márquez, 25 para viceministros y 706 para el resto de la planta. ¿Llegarán a estos cargos cuotas políticas en pago de favores? ¿Usted qué cree?", cuestionó en sus redes sociales el senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández.

El número de dependencias que tendrá esta cartera ya había sido criticado por el exministro de Hacienda del Gobierno Petro, José Antonio Ocampo, quien consideró que no es necesario tener tantos funcionarios en un ministerio nuevo.

"La estructura propuesta para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente: no cinco sino máximo dos viceministros, como en otros ministerios; no 20 direcciones generales sino unas 5; y ningún delegado en los departamentos", afirmó el exfuncionario del Alto Gobierno.

¿'Botín' burocrático?

El decreto establece que habrá 744 funcionarios quienes estarán trabajando en los cinco viceministerios, entre los cuales habrá directores, técnicos, directores técnicos departamentales, 22 asesores y 195 profesionales especializados.

Los asesores, por ejemplo, tendrían sueldos de hasta $9’360.000. Los secretarios de despacho alcanzarían un sueldo de $2’735.000 y los conductores $2’302.000.

Cada viceministerio tendría un valor mensual de $152 millones. Así las cosas, el funcionamiento de todo el Ministerio de la Igualdad, que se crea por primera vez en Colombia, alcanzaría una nómica de $3.758 millones.

Las críticas también le han llegado al 'naciente' ministerio toda vez que desde diferentes sectores alertan que este podría convertirse en un 'botín' burocrático.