$!Con apelación, Reynaldo Mateus trata de aferrarse a la Contraloría de Santander

“ Sin embargo, ello no quiere decir que el precedente sea inmutable y que este haya permanecido históricamente inane a factores sociales, ya sea de trascendencia nacional o global ”, afirma Castaño.

Según el abogado defensor, José David Castaño, la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado invocada por el Tribunal Administrativo en su parte motiva para expedir su providencia no constituye precedente judicial válido para suspender provisionalmente la elección de su apoderado, Reynaldo Mateus.

Sesiones, en orden

“La Asamblea Departamental obró amparada en el entendido de que, la elección del contralor para efectos del sub júdice era un tema administrativo propio de la entidad, razón por la cual no requerían de la iniciativa del gobernador de Santander para su convocatoria”, agrega el abogado.

“Tampoco estamos ante una elección equiparable en cuanto a normatividad, porque la elección de un personero Municipal está regulada expresamente en el título 30 del Decreto 1083 de 2015 y el plazo que la propia normatividad y el artículo 170 de la ley 136 de 1994 son los 10 primeros días del inicio del periodo constitucional del Concejo electo. Es así que, si en el sub lite se estuviese ante el periodo de sesiones de dicha colectividad municipal, no habría debate en que la viabilidad de los temas discutidos en sesiones extraordinarias requiere necesariamente de la iniciativa del ejecutivo municipal, no es así para el caso de las Asambleas Departamentales, se reitera”, agrega el abogado.

Ante este panorama, el defensor le solicitó al Tribunal Administrativo reponer el auto notificado en estados el 14 de febrero de 2024 específicamente en cuanto a la suspensión provisional de los efectos de la elección de Reynaldo Mateus como contralor territorial de Santander.