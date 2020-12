Un año después de posesionado el nuevo Concejo de Bucaramanga, el cual estaba conformado por 15 caras nuevas lo que para los expertos auguraba una renovación en el manejo político de la corporación edilicia, dicho cambio nunca llegó.

Agresiones verbales, restricciones en los debates y la polarización cada vez más marcada entre la coalición mayoritaria, aliada al gobierno de Juan Carlos Cárdenas y la bancada minoritaria declarada en oposición, fueron el común denominador en el primer año de trabajo del “Concejo renovado”.

Para el politólogo santandereano, Gerardo Martínez, si bien en las elecciones locales del 2019 los bumangueses dieron un contundente mensaje electoral derrotando en las urnas al partido Liberal que pasó de tener 10 a tan solo 3 escaños en el cabildo municipal y dándole espacio a movimientos y partidos alternativos como la Liga Anticorrupción con 4 curules, la Alianza Verde con 3 y Colombia Justa Libres, con 2; finalmente el manejo político del Concejo volvió a quedar en manos de los partidos tradicionales.

“Llegaron 15 caras nuevas, pero con las mismas mañas. Acá el problema no fue de edades ni de caras sino de actitudes. Todos esos jóvenes a más tardar en la segunda sesión ya están absolutamente contaminados de lo que hacían los veteranos en el Concejo, repitiendo lo que se quería cambiar”, explicó Martínez Martínez.

Aplanadora mayoritaria

Al igual que las administraciones anteriores, los partidos tradicionales, (liberales, Mais y cambio Radical), consolidaron junto con los concejales “autónomos”, (ASI, Conservadores, uribistas, Hagamos Ciudanía y uno de los tres ‘verdes’), una coalición mayoritaria, desde la cual han promovido los proyectos de la administración Cárdenas, mientras cada vez le cierran más el espacio a la bancada minoritaria.

“El gobierno de Juan Carlos Cárdenas no ha sido claro con el manejo de los dineros públicos, el aumento de los contratos de prestación de servicios cuando todas las instituciones están cerradas y cada vez que queremos conocer algo, los mayoritarios salen a poner una barrera para protegerlos e impedir el control político, están arrodillados para complacer en todo a este gobierno”, indicó Luisa Ballesteros, concejal de la Liga Anticorrupción.

Percepción similar indicó el concejal de Colombia Libre Justa, Jaime Beltrán.

“Acá siempre nos han aplicado la aplanadora para impedir el debate de control eficiente contra la administración. Todo lo que sea en contra de la Alcaldía no los niegan o no lo votan”, explicó Beltrán Martínez.

“No hay mayorías”

Por su parte el concejal de Cambio Radical, Fabián Oviedo, insistió en que en el actual Concejo no han ninguna planadora, pues no hay coalición mayoritaria.

“Acá no hay una coalición mayoritaria, hubo un consenso para la elección de mesa directiva pero no más. No es cierto que estemos arrodillados a la administración municipal como lo están insinuando algunos concejales. Esta mesa directiva ha sido respetuosa con todos los partidos, si se mira el número de proposiciones aprobadas se evidencia que a todos se les ha aprobado el mismo número. Las últimas proposiciones se han archivado, tengo entendido, es por falta de agenda, porque aún faltan discusiones como el Presupuesto”, señaló Oviedo Pinzón.

Según el reporte del Concejo, de nueve proyectos de Acuerdo presentados por los partidos de la bancada minoritarios, solo tres fueron aprobados, los demás fueron archivados.

Caso contrario con las proposiciones a debates de control donde la mayoría de las propuestas de los minoritarios fueron aprobados por el Concejo, aunque al final varias de esos debates nunca fueron agendados para su discusión.

“El Presidente y los presidentes de cada una de las comisiones nos negaron ser ponentes de los proyectos de Acuerdo. De todas las iniciativas menos del 5% de las ponencias estuvieron a cargo de los minoritarios, el resto fue de los 11”, agregó Luisa Ballesteros.

Garantías para todos

A su turno el concejal Jorge Humberto Rangel, presidente del Concejo para la vigencia que termina hoy, desestimó los señalamientos realizados por la bancada minoritaria y aseguró que su administración fue garantista con todos los concejales.

“En mi administración todos tuvieron el uso de la palabra, incluso las minorías hablaron más que las minorías, muchísimo más, mientras en reglamento dice que un Concejal puede intervenir máximo dos veces, hubo concejales de la minoría que hablaron hasta 12 veces en cada plenaria. Todos los partidos políticos, no hubo ni uno solo que no tuviera en el año al menos mínimo un debate de control político, fuera oposición, independientes o mayorías. Si acá hubiera existido aplanadora ni siquiera hubiera asignado ponente a las iniciativas de los minoritarios. Todos los partidos de las minorías tienen al menos un proyecto de Acuerdo aprobado por los 19 concejales”, acotó Rangel Buitrago.

Para el saliente presidente del Concejo, la división interna que se presenta en el cabildo municipal es consecuencia de la pelea política que le declaró el exalcalde Rodolfo Hernández en contra de la administración de Juan Carlos Cárdenas.

“Lo que se evidenció en el Concejo es que por culpa de un movimiento político se movilizó el Concejo para tratar de hacer una guerra contra la administración municipal y que, por culpa de ese movimiento político y esa polarización, el Concejo quedó divido en dos grupos: un gripo que está dispuesto a trabajar en lo mejor por la ciudad y otro grupo dedicado a ser viral en redes sociales”, agregó Jorge Humberto Rangel.

La víspera del 2021

Contrario a lo esperado por la ciudadanía el panorama en el Concejo para la vigencia 2021 no es el más alentador.

Para el próximo año que se avecina, los mayoritarios continúan ocupando todas las dignidades de la mesa directiva del cabildo, sin darle espacio a la oposición y tendrán como presidente al concejal Fabián Oviedo, quien desde ya anunció una reforma para tratar de reducir el rubro de los recursos que se le asignan a los concejales mensualmente para contratar sus Unidades de Apoyo.

“Él próximo año la aplanadora será peor. El concejal Oviedo nos quiere amedrantar con quitarnos las Unidades de Apoyo, pero así sea con nuestro propio sueldo seguiremos trabajando e investigando para denunciar las irregularidades que se viven en este gobierno”, indicó la concejal de la Liga Anticorrupción, Marina Arévalo.