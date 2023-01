En medio de la polémica suscitada por la supuesta publicación de un documento con cifras falsas sobre las reservas que tiene el país en materia de gas, el representante del Centro Democrático, Juan Espinal radicó un derecho de petición solicitando “conocer la verdad referente al informe publicado sobre Transición Energética Justa”, del Gobierno Nacional.

“La Ministra de Minas ha engañado a los colombianos, está jugando con la seguridad energética, con la economía de todos los colombianos, se han afectado las inversiones extranjeras poniendo en riesgo 400 mil empleos directos”, trinó el congresista uribista.

En el mecanismo ciudadano, el representante Espinal le pidió a la ministra Vélez, “informar de manera detallada el estado de las reservas probadas, probables y posibles de acuerdo con el Informe de Recursos y Reservas vigente publicado por el Ministerio de Minas y Energía, y se precise las diferencias con el estado de las reservas probadas, probables y posibles según el informe “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa”.

Además, solicita que se le señalice detalladamente los criterios técnicos empleados para la elaboración de cada uno de los dos informes, así como los fundamentos jurídicos y las fuentes de información que los soportan dicha transición.

La polémica

La ministra de Minas, Irene Vélez, acaba de señalar que desde esa cartera se haya publicado un documento con cifras falsas sobre las reservas que tiene el país en materia de gas, lo cual ha generado gran controversia desde el fin de semana.

Vélez sostuvo que el documento es un análisis que incluso se reveló desde cuando le hicieron la moción de censura en el Congreso, el cual además distingue lo los recursos estimados con las reservas probadas.

“El presidente Petro conoce desde diciembre el informe, es un análisis, no estamos haciendo un informe de reservas, ese no es no es un informe de reservas, ese informe lo entrega la Agencia Nacional de Hidrocarburos, este documento unifica las cifras sobre contratos vigentes en el país, era importante hacerlo porque las diferencias son sustanciales”, indicó la ministra en rueda de prensa.

Por otra parte la ministra de Minas desmintió que en el documento aparezca el nombre de personas que no hayan participado en la elaboración del mismo, y en tal sentido aseguró que existe la llamada legal.

En ese sentido negó que la exministra Velisa Ruiz (renunció desde hace dos semana), quien aseguró que fue puesta su firma en el documento sin su permiso, al respecto indicó que la exfuncionaria participó en la distintas discusiones públicas que se dieron para elaborar el documento. Vélez, sin embargo precisó que por ahora Ruiz sigue en el cargo y será el presidente Gustavo Petro quien diga si continúa o no.