El exministro de Educación de la actual administración, Alejandro Gaviria, se refirió en entrevista con María Isabel Rueda, de El Tiempo, a su nuevo libro 'La explosión controlada', en el cual narra su corto paso por la Casa de Nariño durante la era de Gustavo Petro.

En esta conversación el exfuncionario aseguró que, si en su momento hubiese tenido la información que hoy en día tiene, no hubiera aceptado este cargo en el Alto Gobierno, del cual salió en medio de diferencias con el mismo Presidente.

"Yo creo que la Casa de Nariño está diezmada. Falta un equipo. Pero él cree que la tecnocracia, más que cambio, es obstáculo. Eso lleva a una Casa de Nariño donde no hay gente. Uno no ve una Presidencia robusta (...) Con la información que tengo hoy, no. No habría entrado al gobierno Petro", afirmó el exministro.

Alejandro Gaviria salió del Alto Gobierno a principios de año cuando le hizo fuertes críticas a la polémica reforma a la salud que tramitaba en su momento Carolina Corcho.

Los reparos al documento, que se le enviaron al presidente Gustavo Petro junto a la firma de Cecilia López (Agricultura) y José Antonio Ocampo (Hacienda), terminó en generar una crisis al interior de Palacio de Gobierno.

Así se dio la salida de Gaviria quien en campaña presidencial, cuando buscó ser el candidato único de la coalición Centro Esperanza, se fue lanza en ristre contra el mismo Gustavo Petro, quien meses después se convirtió, de cierta forma, en su jefe. ​​​​​​