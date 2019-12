La concejal liberal Nancy Lora rompió su silencio y aseveró que no tiene nada que ver con el ‘carrusel’ de contratos en el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del Municipio de Bucaramanga, Imebú, en las vigencias 2011 - 2015, como lo han denunciado varios testigos en medio de procesos judiciales.

Según la cabildante ‘roja’, su relación con el Imebú no ha trascendido más allá que la de su función como Concejal de Bucaramanga.

“Que digan si me entregaron a mí algo, es mentira. Si dicen que hablaron conmigo que muestren las pruebas. Eso se desvirtúa es allá, en juicio. Si a mí no me llaman, no me citan, es porque no encuentran nada. Ni sabía que habían pasado esas audiencias. Yo la única relación que he tenido con el Imebú es por mis funciones como concejal que es la de hacerle control político a todos los institutos del municipio”, aseguró la saliente Concejal.

‘Sin participación en el ‘carrusel’’

Así mismo, Nancy Lora le aseguró a esta redacción que nunca ha incidido en la entrega de algún contrato en el Imebú ni en ningún otro instituto descentralizado del Municipio.

Según la cabildante del partido Liberal, la relación con Cristian Rueda, exdirector del Imebú, se limita solo a temas de índole familiar, “yo dejé de ser su cuñada desde hace ya 10 años que mi esposo murió. Él (Cristian Rueda) solo es el tío de mis hijos y no más. Incluso, cuando yo llegué al Concejo él ya era Director del Imebú desde el 2011”, agregó Lora.

Sobre el caso particular del contrato 080 del 2012 entre el Imebú y la fundación Jovis, donde José Ignacio Alvarado, representante legal de la fundación y quien está siendo procesado penalmente por actos de corrupción, señala a Nancy Lora como la persona que direccionó y cobró las coimas de dicho contrato, la Concejal desestimó dichos señalamientos e incluso negó tener alguna cercanía con Alvarado Meneses.

“Yo no lo conocí así muy bien (se refiere Nancy Lora a José Ignacio Alvarado), pero mi cuñado (Cristian Rueda) creo que es el esposo de una muy buena amiga de él. Pero que sea mi amigo, no lo es. Yo detesto a ese muchacho. Lo detesto”, señala la Concejal quien agregó, “no voy a negar que lo vi porque sí lo vi, pero que jugó un papel importante en mi campaña, nada. Que votó por mí, ah bueno, muchas gracias, pero de ahí que fuera jefe mío o que andara conmigo para arriba y para abajo es solo mentiras”.

Caso contrario, Nancy Lora afirmó que sí tiene una muy buena relación con el abogado Néstor Leonardo Macías, quien según la versión de Ignacio Alvarado, era el encargado de intermediar con Cristian Rueda y Nancy Lora para el cobro y entrega de las coimas por el contrato en el Imebú.

“Néstor Leonardo sí estuvo en mi campaña, el sí trabajó conmigo. Pero de ahí no puedo decir más nada porque todos mis amigos míos entonces hacen y deshacen pero la culpa es de la concejal”, señaló Nancy Lora.

Cabe recordar que en declaración entregada en agosto pasado, el contratista Ignacio Alvarado denunció que fue la propia concejal Nancy Lora la que en el 2012 lo envió al despacho de Cristian Rueda para que le entregara un contrato por $58 millones para la capacitación TIC a través del Imebú. Según el testigo, a cambio de la entrega de dicho contrato él debió pagar una comisión del 40%, la cual al parecer era exigida por la cabildante. Dicha coima era cobrada por el abogado Néstor Leonardo Macías, quien para esa fecha actuaba como unidad de apoyo de Lora en el Concejo.

Los nuevos señalamientos

Del mismo modo, la Unidad Investigativa de Vanguardia tuvo acceso al acta de la audiencia pública del juicio oral que adelanta el Juzgado Sexto Penal del Circuito con funciones de Conocimiento en contra de Cristian Rueda Rodríguez, exdirector del Imebú y Marisol Adarme Valenzuela, ex subdirectora del Imebú.

En la diligencia, que tuvo lugar el pasado 3 de diciembre, la Fiscalía presentó como testigo al excontratista del Imebú Erik Mauricio Ocampo Ayala, quien también se encuentra siendo judicializado y que a través de sus testimonios busca un principio de oportunidad con la justicia.

De conductor de taxi a contratista

En su intervención, la cual se extendió por cerca de dos horas, Ocampo Ayala aseguró que en el 2012, cuando se encontraba desempeñando su profesión como conductor de taxi fue abordado por Héctor Rueda Rodríguez, hermano de Cristian Rueda Rodríguez, para ese entonces Director del Imebú; en dicho encuentro, Héctor Rueda le propuso a Mauricio Ocampo que se consiguiera una fundación o una ONG para ejecutar un contrato del Imebú por $200 millones para fomento empresarial.

“Yo soy amigo de Héctor Rueda y en una oportunidad nos encontramos y él me dijo que si tenía una fundación podía ejecutar un contrato de $200 millones que la concejal Nancy Lora le iba a entregar por su trabajo en la campaña”, comenzó Erik Ocampo su relato juramentado.

Como no contaba con una fundación, Ocampo Ayala logró que los dueños de la Asociación Comunitaria de Interés para Bucaramanga y el Área Metropolitana, Acisbam, le prestaran la razón social de la empresa para la ejecución del contrato, a cambio de un pago de $4 millones como contraprestación.

Ya con el contrato, que al final fue de $155 millones, Erik Ocampo tuvo que pagar las coimas por su adjudicación.

“Cuando yo iba a consignar el cheque le avisé a Cristian que iba a consignar el cheque y apenas se haga efectivo le doy el dinero que habíamos pactado. Pero él me dijo que no podía, que iba a decir en tesorería que levantara los sellos para poder cambiar el cheque por ventanilla porque el sobrino iba de viaje y necesitaba $10 millones para dárselos urgente. Él hizo que le levantara los sellos y me fui con Héctor hasta el Bancolombia de la calle 35 con 18, para cobrar el cheque en efectivo. Ahí le di $10 millones que era la mitad de los $20 millones para Héctor y le di $30 millones más que él se los iba a llevar a Cristian para que Cristian se los llevara a la concejal Nancy Lora. Con el resto del dinero tuve que pagarle a Héctor los $10 millones que me había prestado para la legalización del contrato y los $4 millones para los dueños de Acisbam”, agregó el testigo.

A pesar de asegurar que el objeto del contrato se cumplió al cien por ciento, Mauricio Ocampo reconoce que por inconsistencias en el valor real del contrato, tuvieron que adulterar hojas de vida y cuentas de cobro para incrementar costos del contrato y así cuadrar los valores con los presentados al comienzo.

Por estas irregularidades, la Contraloría abrió un proceso verbal que a la fecha no se conoce cuál fue su verdadero alcance en materia de responsabilidad fiscal.

¿Quién es Nancy Lora?

Nancy Elvira Lora es abogada de profesión y llegó a ser Concejal de Bucaramanga recogiendo el caudal electoral de su difunto esposo, el otrora cabildante de la capital santandereana Alberto Rueda (hermano de Cristian Rueda, exdirector del Imebú).

Desde el 2012 ha ocupado una curul como Concejal de Bucaramanga, dignidad que abandonará el próximo 31 de diciembre luego de haberse ‘quemado’ en las pasadas elecciones locales, tras obtener tan solo 2.666 votos.

En sus dos periodos en el Concejo Municipal, la gestión de Lora no fue la mejor; así lo da a conocer el informe del programa ‘Concejo Cómo Vamos’, en el que se indica que Nancy Lora era una de las concejales que menos asistía a las sesiones plenarias del cabildo, y cuando asistía, era de las que menos participaba.

Aunque por su ausentismo, unos abogados pidieron la pérdida de investidura de la cabildante Liberal, finalmente el Tribunal Administrativo de Santander le mantuvo la investidura a Nancy Lora.