Según el cabildante ‘rojo’, aunque las amenazas en contra suya y de su familia son constantes desde hace varios meses, la situación subió de tono el día de ayer cuando recibió en su oficina un sufragio.

“Desde el mes de septiembre he venido siendo víctima de amenazas en mi contra y en contra de mi familia. Sin embargo, creí que todo obedecía al tema de campaña y no le di más importancia. Pero el día de ayer recibí un sufragio en mi oficina, al parecer de las águilas negras anunciando que iban a atentar en mi contra y de mi familia por mis trabajos sociales con sindicatos y proyectos de derechos humanos”, señaló Uriel Ortiz.

El Concejal aseguró que a pesar de haber interpuesto las respectivas denuncias aún no cuenta con protección por parte de la Unidad Nacional de Protección.

“Solo me están acompañando la Policía en cierto recorridos, sin embargo, ellos me dicen que es labor es de la Unidad de Protección. Yo ya llevé todas la documentación a la UNP, ellos están haciendo el estudio de riesgo pero aún no me han dado respuesta.

¿Quién es Uriel Ortiz?

Uriel Ortiz Ruiz es concejal de Bucaramanga por el Partido Liberal, dignidad que ocupa desde el año 2004. Es decir, funge como cabildante de la capital santandereana desde hace 20 años.

En el último cuatrienio, Ortiz Ruiz se convirtió en uno de los principales contradictores de la administración de Rodolfo Hernández y denunció el presunto acoso laboral a los empleados públicos de la Alcaldía.

Uriel Ortiz es señalado de haber tenido una fuerte injerencia en la cartera de Educación en las administraciones anteriores a la de Hernández Suárez, señalamiento que siempre ha sido desestimado por el cabildante.