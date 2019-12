A pesar de continuar reuniéndose periódicamente, los concejales electos de Bucaramanga aún no logran llegar a un acuerdo para conformar coalición para el próximo cuatrienio en el cabildo municipal.

Según los cabildantes que intentan conformar la alianza política, aún existen por menores sobre la mesa que faltan por ser discutidos antes de llegar a un acuerdo final.

“Seguimos avanzando, todos hemos venido anunciando nuestra intención de trabajar por el desarrollo de Bucaramanga. Queremos integrar una coalición para avanzar en la conformación de mesas directivas del Concejo, aún no hemos llegado a un acuerdo final pero seguimos avanzando en el tema”, señaló el concejal del Centro Democrático, Luis Fernando Castañeda.

Así también lo confirmó el concejal de Colombia Justa y Libre, Jaime Beltrán al señalar que esperan a más tardar la próxima semana tener confirmada la coalición.

“Hasta ahora no se ha definido absolutamente nada, tratad de reunirnos, se han hablado algunas cosas pero a hoy no hay una coalición armada ni se ha concretado absolutamente nada, yo creo que con ayuda de Dios la próxima semana se podrá avanzar, pero a hoy no hay nada claro”, agregó Beltrán Martínez.

La Liga Anticorrupción, la Alianza Verde, Colombia Justa y Libre, Centro Democrático, Hagamos Ciudadanía, ASI y el partido Conservador, son los partidos que buscan conformar coalición en el Concejo. Entre todos suman 13 de los 19 cabildantes que integran al cabildo municipal.

Coalición para mesa directiva

De llegar a un acuerdo, la alianza política inicialmente solo estará pactada con el fin de conformar las mesas directivas en el Concejo de Bucaramanga para el próximo cuatrienio.

Así lo dio a conocer el concejal de la Alianza Verde, Carlos Parra, quien aseguró que la coalición tiene como único objetivo que el próximo Presidente del Concejo no ‘amarre’ los procesos de elección de Contralor y Personero, basados en propuestas a establecer coaliciones éticas que le aporten a la ciudad.

“Estamos en el proceso de reunirnos para formar una coalición que pueda elegir, basados en unas propuestas, quiénes integren esas posiciones. Donde el que quiera llegar a esa dignidad argumenté las razones por las que quiere llegar ahí. Pero en especial, una coalición basada en principios, nosotros no vamos a amarrar ni Personero ni Contralor”, explicó el cabildante Verde.

Aunque en los primeros encuentros entre los concejales que buscan una coalición, se había planteado queque la mesa directiva del Concejo sea presidida por los partidos según su votación en las pasadas elecciones locales, esta idea aún no ha sido aprobada del todo, hasta tanto no se decida que pasará con los actuales procesos de selección de Personero y Contralor, los cuales, se encuentran suspendidos por orden judicial.

“Existe un tema que tiene todo nuestro interés y es lo que va a suceder con los actuales procesos para elegir Contralor y Personero. Mientras algunos piensan que se debe esperar la decisión de fondo por parte de los jueces, por otra parte, estamos otro grupo de concejales que tenemos la convicción que dichos proceso deben ser revocados e iniciar con otros nuevos donde se brinden las garantías de Ley. Por eso, necesitamos que el próximo Presidente sea alguien con toda la capacidad para sacar adelante esos dos procesos de elección”, señaló un Concejal quien pidió reserva de sus identidad.

Según la norma, los concejales entrantes tendrán hasta 10 días para escoger a los nuevos personeros y contralores, sin embargo, desde hace varias semanas dichos procesos de elección de aspirantes se encuentran suspendidos por órdenes judiciales debido a sus presuntas irregularidades en el trámite.

¿Sin espacio a los minoritarios?

Así mismo, algunos de los concejales que buscan formar coalición aseguraron que es prácticamente imposible que los concejales de partidos como el Liberal o Cambio Radical puedan llegar a la coalición mayoritaria.

“La ciudadanía habló el 27 de octubre. Los bumangueses dijeron que están cansados con esos partidos tradicionales que están acostumbrados es a trabajar por sus intereses personales y no los de la ciudad. No sería para nada coherente que nosotros estemos haciendo alianzas con los liberales o Cambio Radical que representan esas líneas”, señalaron algunos concejales electos.

Cabildantes del liberalismo y de Cambio Radical, ya habían manifestado su inconformismo por la forma como han sido relevados en el proceso de conformación de coalición en el Concejo.