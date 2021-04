Concepto de MinSalud le dio vía libre a los procesos revocatorios

Tras el aval del Ministerio de la Salud para las medidas de bioseguridad que se deben tener para la recolección de firmas, la Registraduría reactivará en los próximos días el proceso que deben cumplir las más de 60 revocatorias de alcalde solicitadas.

Precisamente, Minsalud le indicó a la autoridad electoral que para la recolección de las firmas se deberán cumplir cuatro aspectos, el lavado y desinfección de las manos, distanciamiento físico mínimo de 2 metros, adecuada ventilación en los puntos de recolección y el adecuado uso del tapabocas. Igualmente se indicó que serán las Secretarías de Salud de cada municipio las que verificarán si se cumple ese protocolo.

Sin notificación

Sin embargo, la Registraduría informó que al cierre de esta edición, aún no había sido notificada de manera oficial por parte del Ministerio de Salud.

“Aún no hemos sido notificados por el Ministerio de Salud. No conocemos el detalle del concepto del Ministerio. Sabemos lo que hemos visto en medios, pero solo hasta tanto no tengamos el documento oficial, no podemos evaluar la situación y tomar una decisión de fondo sobre la recolección de firmas de los procesos revocatorios”, señalaron desde la Registraduría.