Concepto del Ministerio de Salud le dio vía libre a los procesos revocatorios

Precisamente, Minsalud le indicó a la autoridad electoral que para la recolección de las firmas se deberán cumplir cuatro aspectos, el lavado y desinfección de las manos, distanciamiento físico mínimo de 2 metros, adecuada ventilación en los puntos de recolección y el adecuado uso del tapabocas. Igualmente se indicó que serán las Secretarías de Salud de cada municipio las que verificarán si se cumple ese protocolo.

Sin notificación

Sin embargo, la Registraduría informó que al cierre de esta edición, aún no había sido notificada de manera oficial por parte del Ministerio de Salud.

“Aún no hemos sido notificados por el Ministerio de Salud. No conocemos el detalle del concepto del Ministerio. Sabemos lo que hemos visto en medios, pero solo hasta tanto no tengamos el documento oficial, no podemos evaluar la situación y tomar una decisión de fondo sobre la recolección de firmas de los procesos revocatorios”, señalaron desde la Registraduría.

Hasta el cierre de marzo se habían reportado 67 proceso de revocatoria, las cuales ya tuvieron la audiencia que es organizada por el Consejo Nacional Electoral.

Por su parte la Misión de Observación Electoral, MOE, en carta al Ministerio del Interior le pidió convocar urgentemente a la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral para que garantice los procesos electorales que tienen que ver con la recolección de firmas.

Para la MOE si bien hay una emergencia por pandemia, no son justificables las demoras para iniciar la recolección de firmas. “La organización electoral no adelantó acción alguna de previsión de las condiciones que debían tenerse en cuenta para estos procesos; generando una afectación al derecho de la participación ciudadana y al ejercicio de control político a la gestión de sus gobernantes”, dijo la directora de la MOE, Alejandra Barrios.