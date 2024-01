$!Condenan a contratista del Inderbú por desfalco de $69 millones, cobró cuenta con documentos adulterados

El caso

Según las investigaciones de la Fiscalía, García, con la complicidad de Álvaro José Cote Mendoza, supervisor del contrato, se habría apropiado ilegalmente de por lo menos $69 millones del contrato 123 del 2016, legalizando facturas a través de actas adulteradas.

“Lo que se afirma del cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato no corresponde a la verdad, los hechos que se pretenden demostrar no corresponden a la forma como se ejecutó el objeto del contrato, si se tiene en cuenta que muchas de las planillas con las que se soporta este informe parcial de supervisión no corresponden a actividades del objeto de este contrato sino de eventos deportivos correspondientes al año dos mil quince (2015), no correspondiendo a actividades de la ejecución del Contrato 123 de 2016”, se lee en el expediente judicial, conocido por Vanguardia.